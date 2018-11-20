أسامة هيكل : قنوات الدجل والشعوذة ليس لها علاقة بمدينة الإنتاج

قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الاعلام بمجلس النواب، إن القنوات التي تقوم ببث حالات السحر والدجل والشعوذة، ليس لها علاقة بمدينة الإنتاج الإعلامي، والقمر المصري معلقا " تبث من خلال أقمار أخرى تدور حول القمر المصري".





وأضاف هيكل في "تصريحات تلفزيونية"، أن الإعلانات التي تبث من خلال تلك القنوات مسيئة للغاية،وتضر بصحة المواطن، مضيفا أنه ليس له علاقة بمدينة الإنتاج الإعلامي، وأقمار النايل سات المصرية ".



