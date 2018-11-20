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أسامة هيكل : قنوات الدجل والشعوذة ليس لها علاقة بمدينة الإنتاج

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 02:12 ص
أسامة هيكل ، رئيس
أسامة هيكل ، رئيس لجنة الاعلام بمجلس النواب
حسام الحارتي
قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الاعلام بمجلس النواب، إن القنوات التي تقوم ببث حالات السحر والدجل والشعوذة، ليس لها علاقة بمدينة الإنتاج الإعلامي، والقمر المصري معلقا " تبث من خلال أقمار أخرى تدور حول القمر المصري".

وأضاف هيكل في "تصريحات تلفزيونية"، أن الإعلانات التي تبث من خلال تلك القنوات مسيئة للغاية،وتضر بصحة المواطن، مضيفا أنه ليس له علاقة بمدينة الإنتاج الإعلامي، وأقمار النايل سات المصرية ".

ونوه رئيس لجنة الإعلام أن الحل الأمني هو الحل السليم للتخلص من تلك القنوات، وليس الحل القضائي، خصوصا في ظل استطاعته البث من جديد عقب خضوعه للهيئات القضائية معلقا " لا استطيع غلق اي قناة الى صدور أمر قضائي وخصوصا أنه ياني يوم تفتح بشكل تاني واسم جديد "، مضيفا أن الحل الأمني هو الأنسب للتخلص منها، وذلك عن طريق تتبع الأرقام التي يتم وضعها على الشاشة من أجل ترويج المنتجات".
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