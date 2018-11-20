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اقتصاد

انطلاق مؤتمر جيوميست الدولي بحضور ما يقرب من 650 خبيرا

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
امنة عبد العظيم
تنطلق النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الدولي جيوميست 2018 ، الأسبوع المقبل، خلال الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر الجاري بفندق ماريوت مينا هاوس، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبدعم العديد من المؤسسات والجمعيات الهندسية المحلية والدولية.

وينظم المؤتمر المجموعة المصرية للهندسة الجيوتقنية والبنية التحتية (SSIGE) بالشراكة مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء (HBRC) ضمن دورهما فى نشر المعرفة ودعم البحث العلمي في شتي مجالات البنية التحتية المستدامة فى مصر.

قال الدكتور هانى فاروق شحاتة المدير التنفيذى للمجموعة المصرية للهندسة الجيوتقينية والبنية التحتية، إن المؤتمر ينطلق بحضور ما يقرب من 250 خبير دولي ممثلين عن الهيئات الدولية من أكثر من 70 دولة من أنحاء العالم، وما يقرب من 400 خبير مصري في شتي مجالات البنية التحتية وممثلين عن الشركات والهيئات العاملة فى مصر، من أجل نشر المعرفة والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة القابلة للتنفيذ فى المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة المصرية.

يشارك فى المعرض مايقرب من 30 شركة عالمية فى مجالات هندسة الجيوسينثتكس و شتي مجالات البنية التحتية المستدامة.

النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الدولي جيوميست تم تنظيمها العام الماضى فى مدينة السلام (شرم الشيخ) وبحضور العديد من الخبراء الأجانب والمصريين للمساهمة فى نقل التكنولوجيا الحديثة وكيفية التحول من التقدم البحثي الى الحكمة فى تنفيذ المشروعات القومية.
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