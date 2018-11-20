الغضبان لقيادات التعليم: حققنا أعلى معدلات نجاح على مستوى الجمهورية

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن تعليم بورسعيد حقق أعلى معدلات نجاح على مستوى الجمهورية، والجميع يشيدون بتجربتنا، وعقب هذا النجاح؛ لدينا المزيد من الإصرار على التغيير والإصلاح.



جاء ذلك، خلال اجتماع "الغضبان" مع قيادات التعليم ببورسعيد، بحضور محمد هانى غنيم نائب المحافظ، وكامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد عامر المستشار الفنى للمحافظ ونبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد وعاطف علم الدين رئيس مجلس امناء المحافظة وعلى الالفى نقيب معلمى بورسعيد.



وصرح المحافظ، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة عبر "فيسبوك"، بأن معالجة السلبيات هى اولى خطوات النجاح، وان هذا العام الدراسى مختلف تماما عما سبقه لان تعليم بورسعيد فى المقدمة ولن نتنازل عن المزيد من النجاح الذى لن يأتى الا بالعمل الجماعى والتعاون المشترك مع اولياء الامور لصالح ابنائنا الطلاب.



ومن جانبه وجه بنوى باهى الشكر للمحافظ، على دعمه الدائم للعملية التعليمية، مشيرا إلى ان ما حققوه من نجاح؛ ما هو الا مقابل ما بذل من جهد وعرق طوال عامين دراسيين، بفضل تعاون فريق عمل اخلص النية لله ثم لمصلحة الطالب اولا.