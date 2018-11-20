مخاوف ألمانية من ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم

حذرت وزارة الخارجية الألمانية، من ترحيل اللاجئين السوريين المرفوضة طلبات لجوئهم إلى البلاد، حيث وضعت سيناريوهات دراماتيكية حول الأوضاع الأمنية في سوريا.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "دير شبيجل" الألمانية فإن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، لديه بعض المخاوف حول مصير العائدين السوريين طوعا، أو المرحلين إلي بلادهم، حيث الصراعات التي لا تزال مستمرة، فضلا عما قد يلقوه من السجن أو تعرضهم للتعذيب التعسفي.



ووفقا للتقرير، فقد انخفضت وطأة أعمال العنف في المناطق التي استعادها النظام السوري بمساعدة إيران وروسيا، إلا أنه لا بد من توقع تنفيذ أية هجمات أخرى في أي وقت في ضوء تصريحات الرئيس السوري، بشار الأسد، المتكررة بشأن رغبته في السيطرة الكاملة على أراضي الدولة.