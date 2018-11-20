ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

مؤتمر الفرص الاستثمارية والاستكشافية عن البترول بالبحر الأحمر يواصل فعالياته

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 07:42 ص
صدى البلد
مايكل عياد
يستكمل مؤتمر "الفرص الاستثمارية والاستكشافية عن البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر"، فعالياته لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، حيث يشارك فيه 160 شخصية عالمية وشركات دولية ومستثمرين.

وافتتح وزير البترول، أمس، فعاليات اليوم الأول، حيث يتضمن برنامج المؤتمر، 3 أيام جلسات عمل متواصلة، قبل أن ينطلق المشاركون في اليوم الرابع، في رحلة سفارى حقلية، واستكشاف التراكيب والطبقات الجيولوجية ببعض أماكن المحافظة.

يأتى المؤتمر في ضوء ما تقوم به شركة شلمبرجير، فيما يتعلق بتحليل بيانات المسح السيزمي للمياه المصرية في البحر الأحمر، والذي أوشك على الانتهاء، تمهيدا لطرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر، بعد ترسيم الحدود مع السعودية.
loading...

ترشيحاتنا

عصام عبد المنعم: كوبر أسوأ مدرب في تاريخ منتخب مصر.. فيديو

الإفتاء: رسول الله كان يحتفل بمولده كل أسبوع والصحابة أحيوا ليلته

هولندا تطيح بفرنسا من التأهل لآمم أوروبا بعد التعادل مع ألمانيا.. فيديو وصور

تدلى بسلك كهربائي من مروحة سقف.. لماذا عاقب الطالب عمر نفسه بالانتحار شنقا

السعودية: الملك سلمان وولي العهد خط أحمر.. وتركيا لم تسلمنا أي أدلة حول قضية خاشقجي

مؤتمر الفرص الاستثمارية والاستكشافية عن البترول بالبحر الأحمر يواصل فعالياته

مرور القاهرة: تحويلات بمحور المشير منذ 6 صباحا وحتى 1 ظهر اليوم

عصام عبد المنعم: الأهلي معندوش مخ مركزي في شراء اللاعبين.. فيديو

75 صورة من احتفال المتحف المصري بمرور 116 عاما على افتتاحه

شاهد.. طالب بعمر الـ13 عاما يسحل مدرس رياضيات داخل المدرسة

الغضبان لقيادات التعليم: حققنا أعلى معدلات نجاح على مستوى الجمهورية

السعودية: لن نقبل بتسييس قضية خاشقجي.. وتركيا لم تسلمنا الأدلة المزعومة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان أحلام في أحدث جلسة تصوير

القاهرة السينمائي الدولي يستقطب الأفلام العالمية.. 35 فيلما عالميا بأقسام المهرجان المختلفة.. روما ومانتا راى وحد وكتاب أخضر الأشهر.. صور

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

فيديو

وزير التعليم يعقب على شرح درس بطريقة حمو بيكا.. فيديو
سمير فرج: مصر ترفض تقسيم ليبيا والتدخل العسكري بها.. فيديو
سمير فرج: إسرائيل لا ترغب في امتلاك إيران للسلاح النووي
سمير فرج: أتوقع خوض سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية في ليبيا.. فيديو
طرح البرومو الرسمي لفيلم Aquaman

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟