مؤتمر الفرص الاستثمارية والاستكشافية عن البترول بالبحر الأحمر يواصل فعالياته

يستكمل مؤتمر "الفرص الاستثمارية والاستكشافية عن البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر"، فعالياته لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، حيث يشارك فيه 160 شخصية عالمية وشركات دولية ومستثمرين.



وافتتح وزير البترول، أمس، فعاليات اليوم الأول، حيث يتضمن برنامج المؤتمر، 3 أيام جلسات عمل متواصلة، قبل أن ينطلق المشاركون في اليوم الرابع، في رحلة سفارى حقلية، واستكشاف التراكيب والطبقات الجيولوجية ببعض أماكن المحافظة.



يأتى المؤتمر في ضوء ما تقوم به شركة شلمبرجير، فيما يتعلق بتحليل بيانات المسح السيزمي للمياه المصرية في البحر الأحمر، والذي أوشك على الانتهاء، تمهيدا لطرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر، بعد ترسيم الحدود مع السعودية.