ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

حلا شيحة: أنا طباخة شاطرة وأم لـ 4 أبناء.. فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
حلا شيحة
حلا شيحة
حمزة شعيب
أكدت الفنانة حلا شيحا، إنها أم لأربعة أبناء، وهم:"هنا وخديجة وأحمد وعائشة، وتقوم بكل الشؤون المنزلية لأسرتها المقيمة في كندا.

وأضافت "شيحا"، خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" والمذاع على شاشة "dmc"،: "أنا أم لذيذة وصعبة، لا أعطي أوامر كثيرة، ولكن ممكن أتعصَّب لو حاجة ضايقتني، أنا باحبهم ولطيفة وطيبة بزيادة، مش باذاكر لأولادي، في كندا مفيش كده، وأنا طباخة شاطرة".

وأوضحت شيحا بأن أبناءها يعودون كل يوم من مدرستهم من كندا بمعلومات جديدة تستفيد منها، لافتة إلى أن المدارس في كندا لا تعطي واجبات منزلية كثيرة مثل المدارس في مصر.
loading...

ترشيحاتنا

تدلى بسلك كهربائي من مروحة سقف.. لماذا عاقب الطالب عمر نفسه بالانتحار شنقا

الشرقية تعلن الحرب على التوك توك داخل المدن.. السائقون: بيوتنا هتتخرب.. والمحافظ: لا نريد ضرر أحد ونهدف إلى ترخيصه.. صور

المحافظين عن قرار فرض عقوبات على زارعي الأرز: اللب لن يبني اقتصاد الدولة

انتشال سيارة سقطت في ترعة المريوطية.. صور

شوقي غريب: ما فعله أجيري أمام تونس يؤكد نجاحي مع الأولمبي.. فيديو

حكم قضائي باعتقال مواطنين سوريين متورطين في قتل طيار وجندي روسيين

مرور القاهرة: تحويلات بمحور المشير من ٦ صباحا وحتى 1 ظهر اليوم

سعد الصغير يروي تفاصيل نزفه لـ4 أيام.. ويؤكد: دخلت المستشفى بالواسطة

أحمد موسي: السعودية تتخذ إجراءات ضد دول محددة على خلفية مقتل خاشقجي

من 20 متر و40 تعويذة.. حكاية بردية كتاب الموتي في المتحف المصري.. صور

ممثل الكنيسة القبطية بأسوان في احتفالات المولد النبوي: كلنا واحد

كوب من هذا المشروب يمنح طفلك الطاقة والدفء أثناء المذاكرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاهرة السينمائي الدولي يستقطب الأفلام العالمية.. 35 فيلما عالميا بأقسام المهرجان المختلفة.. روما ومانتا راى وحد وكتاب أخضر الأشهر.. صور

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

فيديو

وزير التعليم يعقب على شرح درس بطريقة حمو بيكا.. فيديو
سمير فرج: مصر ترفض تقسيم ليبيا والتدخل العسكري بها.. فيديو
سمير فرج: إسرائيل لا ترغب في امتلاك إيران للسلاح النووي
سمير فرج: أتوقع خوض سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية في ليبيا.. فيديو
طرح البرومو الرسمي لفيلم Aquaman

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟