حلا شيحة: أنا طباخة شاطرة وأم لـ 4 أبناء.. فيديو

أكدت الفنانة حلا شيحا، إنها أم لأربعة أبناء، وهم:"هنا وخديجة وأحمد وعائشة، وتقوم بكل الشؤون المنزلية لأسرتها المقيمة في كندا.



وأضافت "شيحا"، خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" والمذاع على شاشة "dmc"،: "أنا أم لذيذة وصعبة، لا أعطي أوامر كثيرة، ولكن ممكن أتعصَّب لو حاجة ضايقتني، أنا باحبهم ولطيفة وطيبة بزيادة، مش باذاكر لأولادي، في كندا مفيش كده، وأنا طباخة شاطرة".



وأوضحت شيحا بأن أبناءها يعودون كل يوم من مدرستهم من كندا بمعلومات جديدة تستفيد منها، لافتة إلى أن المدارس في كندا لا تعطي واجبات منزلية كثيرة مثل المدارس في مصر.