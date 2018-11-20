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أخبار البلد

الري: يصعب تحديد حجم السيول.. والتغيرات المناخية زادت من حدتها

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 06:32 ص
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إنه من الصعب لأي دولة، تحديد حجم السيول قبل أي موسم، لافتة إلى أن التغيرات المناخية أدت إلى زيادة الأمطار واحتمالية حدوث سيول.

وأكدت السيد في تصريحات لها، أن الدولة المصرية وضعت خطة لمواجهة أخطار السيول وتقليل الخسائر وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار، مشيرة إلى جهود وزارة الري منذ أكثر من عامين لتفعيل وحدة الانذار المبكر للسيول التي تعمل على مدار الساعة، وتصدر نتائج بتوقعات بأماكن تجمعات الأمطار وتصنيفها حسب شدتها قبل سقوطها بـ3 أيام، ويتم تأكيدها قبل النوه بيوم أو يومين، ونشرها على غرفة افتراضية تضم أكثر من 200 جهة رسمية بالدولة، من مسئولين ووزراء ومحافظين والدفاع المدني وشركات المياه والصرف الصحي.

وِلفتت رئيس قطاع التخطيط، إلى رفع حالة درجة الاستعداد القصوى بوزراة الري؛ فور الإبلاغ عن سقوط أمطار، مشيرة الى انه يتم خفض مناسيب المياه من السد العالي، بحيث تكون الترع والمجاري المائية جاهزة لاستقبال مياه الأمطار والسيول، وتكون الأراضي الزراعية متعطشة لهذه الأمطار.
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