بشرى تحملها موازنة 2020.. وزير البترول: السيسي كلف بإعدادها لاستهداف تحسين معيشة المواطنين.. برلماني يكشف عن لجنة لزيادة الأجور.. وموارد جديدة لخدمة الفئة الأكثر احتياجا

شيبة: الحكومة تعمل على تحسين حالة الفئة الأكثر احتياجا منذ 3 سنوات

نظير: موارد جديدة لخزينة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ونائب يكشف عن لجنة لدراسة أجور الموظفين وتوقعات بزيادتها





آمال كبيرة تضعها الفئة الأكثر احتياجًا على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي؛ لتوفير برامج حماية مجتمعية، أمام موجة الغلاء والاضطراب الاقتصادي، التي تتعرض لها مصر مؤخرًا.





وفي إطار سعي الدولة لأن تكون الحكومة عند هذه الآمال؛ كشف المهندس طارق الملا وزير البترول، عن تكليف الرئيس السيسي بإعداد الموازنة العامة لعام 2019 – 2020 بحيث تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة وزيادة المظلة التأمينية وشبكات الأمان الاجتماعي.





من جهتهم، أكد أعضاء البرلمان أن هناك لجنة تابعة لمجلس الوزراء، تدرس أجور الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، لوضع آلية ومصادر زيادتها، مشيرين إلى أن العام المالي المقبل سيشهد طفرة نوعًا ما في الأجور؛ لتتواكب مع ارتفاع الأسعار.





النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قال إن الحكومة تعمل جاهدة منذ 3 سنوات، للانتقال بمكانة الفئة الأكثر احتياجًا إلى حالة اقتصادية أفضل، لاسيما بعد الظروف الطارئة التي يمر بها الاقتصاد المصري.





وأضاف أن موازنة العام المقبل، يجب أن تشمل برامج حماية مجتمعية أكثر فعالية، وتركز على الفئات الأكثر احتياجًا.





وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن عدم وجود قاعدة بيانات لدى الحكومة؛ تسبب في أزمة خاصة بتوجيه الدعم لمستحقيه، وسحبه من غير المستحقين.





من جانبه، أكد إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك موارد جديدة تدخل إلى خزانة الدولة من شأنها تخصيص جزء كبير من الموازنة للفئات الأكثر احتياجًا.





وأوضح "نظير" أن هذه الموارد تكمن في زيادة الصادرات، خاصة من الغاز الطبيعي، بعد الحقول التي اكتشفت مؤخرًا، وغيرها التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.





فيما أشار حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن هناك لجنة مشكلة تابعة لرئاسة الوزراء، تقوم بدراسة مرتبات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، لبحث إمكانية زيادتها؛ لتتواكب مع زيادة الأسعار التي تشهدها مصر مؤخرًا.





وأضاف "السيد" أن تقرير اللجنة سيصدر مع موازنة العام المقبل 2019 /2020، وهناك احتمالية كبيرة لوضع حد أدنى للأجور، يمثل حماية اجتماعية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستصدر في تقريرها طبيعة المرتبات ومصادر زيادتها.



