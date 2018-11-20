في اليوم العالمي للطفل.. 8 أخطاء تربوية على الآباء تجنبها

اعتاد العالم على الاحتفال باليوم العالمي للأطفال، في 20 نوفمبر من كل عام، حيث يشعر جميع الآباء والأمهات بالحب الفياض نحو أطفالهم، ولكن من شدة الحرص الشديد على مستقبلهم؛ يقعون في أخطاء تربوية يمكن أن تؤدى إلى كوارث نفسية؛ لذلك عليهم الحذر من اتباعها.





أبو بكر مصطفى، خبير التنمية البشرية، كشف، في حديثه لـ"صدى البلد"، عن 8 أخطاء تربوية يقع فيها كثير من الآباء والأمهات، وهي كالتالي:





1- النقد الهدام





من الضروري أن يبتعد الأب والأم نهائيًا عن إصدار أى ألفاظ أو عبارات نقد لطفلهم، ما يجعله يشعر بالفشل ومع الوقت يستسلم لهذا النقد ويقتنع به، لذلك من الأفضل تحفيزه.





2-عدم النظر لنصف الكوب الفارغ





أحيانًا ينظر الأهل إلى الناقص فقط في أبنائهم فليس هناك طفل بدون مميزات، والأفضل النظر إلى مميزات أطفالهم وتنميتها لإعطائهم ثقة في أنفسهم بدلا من إحباطهم بالتركيز على نواقصهم.





3- الابتعاد عن المقارنات مع الإخوة والآخرين





حذر "مصطفى" من المقارنات لأنها كفيلة بأن تقطع العلاقات وتفقد الثقة فى النفس وتسبب الحقد والضغينة فى القلب، والأفضل استبدالها بروح من المنافسة مع النفس والغير كالروح الرياضية.





4- عدم الإفراط فى الدلع أو الشدة





وضع نظام معين من الثواب والعقاب قبل الخطأ وليس بعده.





5- تجنب الخلافات الأسرية





يجب إبعاد الأطفال عن الخلافات الزوجية وعدم التأثير عليهم واستخدامهم كأداة للضغط على أحد الطرفين، فهذا يشعرهم بأنهم سبب فى المشاكل والتهديد بانهيار الأسرة وعدم شعورهم بالأمان.





6- توحد أساليب التربية





على الوالدين أن يتعاملا مع مواقف التربية، ويتعلمان ما هو التصرف الصحيح في المواقف المختلفة، فالطفل مثل الأسفنجة التى تمتص كل ما حولها، وأحيانا يقع الأهل في ازدواجية التربية بين الأب والأم، وأحيانا الازدواجية تكون فى الأم، حيث تتردد في اتخاذ القرارات المتاحة وتختلف فى المرفوض والمسموح بعمله من وقت لآخر.





7- عدم التناقض بين القول والعمل





المربي الذى يتحدث كثيرا عن القيم والأخلاق والنجاح وهو أبعد ما يكون عن هذا؛ لا يستطيع ابنه أن يفعل إلا ما يراه منه فقط، لذلك يجب أن يكون المربي قدوة بالعمل قبل القول، فهذا يجعل عملية التربية أسهل وأفضل.





8- القدوة السليمة من قبل الوالدين



