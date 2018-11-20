الوصل الإماراتي عن لقاء الأهلي: نتيجة الذهاب ليست مطمئنة.. فيديو

قال أحمد البلوشي، مدير المركز الإعلامي بنادي الوصل الإماراتي، إن مباراة فريقه المرتقبة، أمام الأهلي المصري، في إياب بطولة كأس زايد للأندية الأبطال العرب، الخميس المقبل، ستكون جماهيرية بين ناديين كبيرين.



وقال البلوشي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد ""المباراة جماهيرية بين ناديين كبيرين من أفضل الفرق في الوطن العربي ، كما أن سمير عدلي إداري الفريق الأحمر تواجد في الإمارات واطمأن على كافة التجهيزات للمباراة وسنكون مستعدين لاستقبال النادي الأهلي صباح الثلاثاء".



وأضاف : "نتيجة مباراة الذهاب ليست مريحة، ريمونتادا برشلونة مثال كبير على عدم الاطمئنان لنتيجة الذهاب، سنكون حذرين من الفريق الأحمر.. الأهلي لا ينزعج بالغيابات فهو فريق كبير، وبعد خسارة دوري ابطال افريقيا؛ سيكون هناك هدف ورغبة كبيرة لدى الفريق لتعويض الخسارة".



واختتم :" نتمنى الشفاء العاجل لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأحد أساطير كرة القدم المصرية".