ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الوصل الإماراتي عن لقاء الأهلي: نتيجة الذهاب ليست مطمئنة.. فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 02:56 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد رشاد
قال أحمد البلوشي، مدير المركز الإعلامي بنادي الوصل الإماراتي، إن مباراة فريقه المرتقبة، أمام الأهلي المصري، في إياب بطولة كأس زايد للأندية الأبطال العرب، الخميس المقبل، ستكون جماهيرية بين ناديين كبيرين.

وقال البلوشي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد ""المباراة جماهيرية بين ناديين كبيرين من أفضل الفرق في الوطن العربي ، كما أن سمير عدلي إداري الفريق الأحمر تواجد في الإمارات واطمأن على كافة التجهيزات للمباراة وسنكون مستعدين لاستقبال النادي الأهلي صباح الثلاثاء".

وأضاف : "نتيجة مباراة الذهاب ليست مريحة، ريمونتادا برشلونة مثال كبير على عدم الاطمئنان لنتيجة الذهاب، سنكون حذرين من الفريق الأحمر.. الأهلي لا ينزعج بالغيابات فهو فريق كبير، وبعد خسارة دوري ابطال افريقيا؛ سيكون هناك هدف ورغبة كبيرة لدى الفريق لتعويض الخسارة".

واختتم :" نتمنى الشفاء العاجل لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأحد أساطير كرة القدم المصرية".
loading...

ترشيحاتنا

سمير فرج يكشف سبب بناء مصر علاقات قوية مع إريتريا.. فيديو

6 معلومات عن مدينة وعد الشمال التي يفتتحها العاهل السعودي الخميس المقبل

احتراق حافلة إسرائيلية في القدس

شاهد.. طالب بعمر الـ13 عاما يسحل مدرس رياضيات داخل المدرسة

باحث: جبريل نزل على سيدنا محمد 24 ألف مرة

ذعر بالعراق بعد سقوط جسم غريب في الكوت.. فيديو

الأهلي يكشف حقيقة حريق مقر مدينة نصر

السعودية: الملك سلمان وولي العهد خط أحمر.. وتركيا لم تسلمنا أي أدلة حول قضية خاشقجي

شاهد.. لحظة اعتداء سفاح السويس على الفتيات في الشارع

قرار عاجل من الملك سلمان بشأن سجناء القضايا الحقوقية في تبوك

التموين: تصحيح بيانات 55 مليون مواطن حتى الآن

مدرب الوصل يوجه رسالة إلى جماهير الإمارات قبل مواجهة الأهلى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

فيديو

سمير فرج: أتوقع خوض سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية في ليبيا.. فيديو
طرح البرومو الرسمي لفيلم Aquaman
سمير فرج يكشف سبب بناء مصر علاقات قوية مع إريتريا.. فيديو
شاهد.. لحظة اعتداء سفاح السويس على الفتيات في الشارع
حلا شيحة ترد على منتقديها بسبب الحجاب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟