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حلا شيحة في أول ظهور إعلامي لها: خلع الحجاب حاجة بيني وبين ربنا

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:14 ص
حلا شيحة
حلا شيحة
حمزة شعيب
قالت الفنانة حلا شيحة، فى الظهور الإعلامي الأول لها بعد خلعها للحجاب، إنها لم تتوقع حجم ردود الأفعال التي صاحبت قرارها بخلع الحجاب، لافتة إلى أن هذا القرار شخصي ويتعلق بينها وبين الله عز وجل.

وأضافت شيحة، خلال حوارها مع الفنانة "إسعاد يونس" مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، والمذاع عبر شاشة "dmc" : "اتخضّيت من رد الفعل ومش محتاجة أشرح لحد حاجة تخصّني، دي حاجة بيني وبين ربنا، ولما اتحجّبت كنت سعيدة ومرتاحة وعايزة أقرب من ربنا بصورة معينة، ولما شِلت الحجاب لم أطلب من الناس خلع الحجاب، دي حاجة تخصّني ومش محتاجة أشرحها لحد".

وأشارت إلى انتشار اسمها "حلا" بعد عملها في التمثيل، منوهة إلى أنها كانت تتضايق من اسمها كثيرًا في الماضي بسبب غرابته حينها، وسؤال الناس الدائم لها عن معناه.
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