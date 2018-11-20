ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

سرطان الثدي بين الوقاية والعلاج.. ندوة لأمانة المرأة بمستقبل وطن في المنيا

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 07:13 ص
صدى البلد
ايمن رياض
نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن في المنيا، تحت قيادة وفاء العياط، ندوة توعوية، تحت عنوان "سرطان الثدي وفيرس سي.. الوقاية والعلاج"، وذلك في القاعة الكبرى بمقر البنك الزراعي المصري بالمنيا، بالتعاون مع اللجنة النقابية للعاملين بالبنك.

وناقش الحضور الجهود التي توليها الدولة لمحاصرة فيروس سي، واهمية إجراء السيدات للكشف الدوري لاكتشاف اي ظهور للاورام وخاصة اورام الثدي.

عقدت الندوة بحضور النائب علاء السبيعي أمين عام الحزب بالمحافظة والدكتورة نجاح التلاوي امينة التدريب والتثقيف بالحزب وأمناء التقيم والمتابعة والعضوية ورئيس قطاع البنك الزراعي ورئيس اللجنة النقابية ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومديرة البنك والعاملين وعدد من سيدات الحزب.
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على حقيقة مرض سمية الخشاب الأسباب وأعراضه وأثره

هولندا تطيح بفرنسا من التأهل لآمم أوروبا بعد التعادل مع ألمانيا.. فيديو وصور

حلا شيحة تعزف على البيانو وإسعاد يونس تفاجئها في صاحبة السعادة

مخاوف ألمانية من ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم

حلا شيحة في أول ظهور إعلامي لها: خلع الحجاب حاجة بيني وبين ربنا

السعودية: لن نقبل بتسييس قضية خاشقجي.. وتركيا لم تسلمنا الأدلة المزعومة

سعر صادم لفستان أحلام في أحدث جلسة تصوير

تدلى بسلك كهربائي من مروحة سقف.. لماذا عاقب الطالب عمر نفسه بالانتحار شنقا

طلعت يوسف يكشف حقيقة مفاوضات القطبين مع محمود وحيد.. فيديو

يوم يلخص 4 سنوات من الحرب في اليمن..الحوثي تعلن مبادرة سلام تخفي وراءها الكثير.. والملك سلمان يعنلها بوضوح : نقف بجوار اليمن وضد إيران ونسعى للسلام.. والأمم المتحدة تؤكد دعم التحالف العربي

الإفتاء: رسول الله كان يحتفل بمولده كل أسبوع والصحابة أحيوا ليلته

تفاصيل كشف جديد تعلنه وزارة الآثار في الأقصر.. السبت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان أحلام في أحدث جلسة تصوير

القاهرة السينمائي الدولي يستقطب الأفلام العالمية.. 35 فيلما عالميا بأقسام المهرجان المختلفة.. روما ومانتا راى وحد وكتاب أخضر الأشهر.. صور

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

فيديو

وزير التعليم يعقب على شرح درس بطريقة حمو بيكا.. فيديو
سمير فرج: مصر ترفض تقسيم ليبيا والتدخل العسكري بها.. فيديو
سمير فرج: إسرائيل لا ترغب في امتلاك إيران للسلاح النووي
سمير فرج: أتوقع خوض سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية في ليبيا.. فيديو
طرح البرومو الرسمي لفيلم Aquaman

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟