سرطان الثدي بين الوقاية والعلاج.. ندوة لأمانة المرأة بمستقبل وطن في المنيا

نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن في المنيا، تحت قيادة وفاء العياط، ندوة توعوية، تحت عنوان "سرطان الثدي وفيرس سي.. الوقاية والعلاج"، وذلك في القاعة الكبرى بمقر البنك الزراعي المصري بالمنيا، بالتعاون مع اللجنة النقابية للعاملين بالبنك.





وناقش الحضور الجهود التي توليها الدولة لمحاصرة فيروس سي، واهمية إجراء السيدات للكشف الدوري لاكتشاف اي ظهور للاورام وخاصة اورام الثدي.



