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حلا شيحة تكشف دور الراحلان نور الشريف وجميل راتب في حياتها الفنية.. فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 05:01 ص
حلا شيحة
حلا شيحة
حمزة شعيب
أكدت الفنانة حلا شيحة، أن مسلسل "كلمات" بطولة الفنان حسين فهمي والفنان الراحل جميل راتب، كان أول أعمالها الدرامية، حيث تم ترشيحها له بعد التحاقها بمعهد الفنون المسرحية.

وتابعت شيحة، خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي المذاع عبر قناة "dmc"، أن الفنان الراحل جميل راتب كان دائمًا يقدم لها النصائح بالتخلي عن القلق، والتحلي بالبساطة، والتركيز في الشخصية التي كانت تؤديها بالمسلسل.

وأشارت إلى أنها تعلمت كثيرًا من الفنان الراحل نور الشريف خلال مشاركتها في مسلسل "الرجل الآخر"، بطولته هو والفنانة ميرفت أمين.

وتابعت الفنانة أن اختيار نور الشريف لها لتقوم بدور ابنته في المسلسل بعد أن شاهدها في مونتاج مسلسل "كلمات، معقبة:" كنت مرعوبة من التمثيل أمام نور الشريف فى الرجل الآخر".
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