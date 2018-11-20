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رياضة

طلعت يوسف يكشف حقيقة مفاوضات القطبين مع محمود وحيد.. فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:01 ص
طلعت يوسف
طلعت يوسف
محمد رشاد
قال طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، إن ما أثير مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية، بشأن مفاوضات النادي الأهلي والزمالك؛ للحصول على خدمات الظهير الأيسر محمود وحيد وجون أنطوي خلال انتقالات يناير 2019، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف يوسف في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " ما أثير عن مفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم محمود وحيد وجون أنطوي لا أساس له من الصحة ولم يتحدث معي أحد في الجانب الفني، كما أن بكري سليم قال إن هناك عروضا رسمية؛ يتم سؤاله هو، وليس أنا، بالنسبة لي لا أعلم اي شيء عن هذه المفاوضات، ولم يتحدث أحد معي من الجانب الإداري".

وواصل طلعت تصريحاته "الأندية عاوزة لاعبي المقاصة؟ ما يعوزوهم .. لم يتحدث أحد من الادارة معي، والكلام كثير عن اللاعبين ، وفي النهاية أنا لا أعلم أي شيء عن ذلك، كما أن مسؤول التعاقدات أكد لي أنه ليست هناك أي مفاوضات لضم محمود وحيد، أملك بدائل له في الجبهة اليسرى أكثر من لاعب متميز، مثل دسوقي من مواليد 97، وكان ضمن عناصر المنتخب الأوليمبي، بجانب محسن الذي كان يشارك في وجود وحيد، ولكن من الصعب اتخاذ قرار بشأن اللاعب فى الوقت الحالي".

واختتم :"سنفكر في الأمر؛ عند وجود عرض جيد ولو بنسبة 70%، موضحًا ضرورة وجود بدائل للموافقة على رحيل أي لاعب".
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