محمد صلاح أحد صفقات ميسي في الميركاتو الشتوي لـ برشلونة

يعد رأي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهما للغاية بالنسبة للهيكل الفني والإداري لنادي برشلونة الإسباني، قبل التفكير في تدعيم صفوف الفريق الكتالوني بلاعبين جدد.



وكشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن ميسي طلب من إدارة النادي التعاقد مع 4 لاعبين بالاسم، من بينهم الجناح المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.



وحسب الصحيفة، فإن اللاعبين الذين طلبهم ميسي هم المدافعين الفرنسي جبريل سيديبي من موناكو الفرنسي، والهولندي ماتيس دي ليخت من أياكس أمستردام الهولندي، فضلا عن البولندي كرزيستوف بياتيك مهاجم جنوى الإيطالي، ولاعب واحد من اثنين، المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، والبلجيكي إيدن هازارد صانع ألعاب تشيلسي الإنجليزي.



ويبدو برشلونة بالفعل في حاجة ماسة إلى تدعيم صفوف الفريق، لا سيما بعد الإصابات المتكررة في الخط الخلفي، وما يشاع عن غضب الجهاز الفني بقيادة إرنستو فالفيردي من عدم التزام المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي.



وذكرت الشبكة البريطانية " سكاي سبورتس" ، أن: "ليونيل ميسي يرغب فى رؤية جبريل سيدبى مدافع موناكو الفرنسى، ودى ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندى، وكريستوف بياتيك مهاجم جنوى الذى يتصدر حاليًا قائمة هدافي الدورى الإيطالى "الكالتشيو" برصيد 9 أهداف، بجانب أحد الثنائى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وإيدين هازارد لاعب تشيلسى الإنجليزى".



ويحظى محمد صلاح بإعجاب ليونيل ميسي في ظل القدرات الفنية والتهديفية الفائقة التي يمتلكها اللاعب المصري.



وجرى اختيار محمد صلاح فى قائمة الـ30 لاعبا المرشحين للحصول على جائزة "الكرة الذهبية" التي تمنح لأفضل لاعب في العالم من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.