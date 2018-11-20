الإنتاج الحربي يكشف أسماء لاعبين يرغب الأهلي ضمهم في يناير

كشف خالد مهدي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، عن وجود رغبة من ناديه للحصول على خدمات عمرو جمال، مهاجم النادي الأهلي المستبعد من قائمة الفريق المحلية.



وقال مهدي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "نريد تدعيم الفريق في بعض المراكز منها مركز المهاجم ، تحدثت مع محمد يوسف وأخطرته برغبتنا في ضم بعض اللاعبين من صفوف النادي الأهلي من بينهم عمرو جمال".



واضاف مهدي "الإنتاج الحربي كان وشه حلو على لعيبة كانت متواجدة على الدكة في أنديتها مثل خالد قمر، التغييرات التي حدثت في النادي الأهلي وعودة سيد عبد الحفيظ أجلت المفاوضات قليلًا".



وأردف : الأهلي لم يتحدث معنا بشكل رسمي عن لاعبين في صفوفنا من أجل ضمهم، ولكن هناك لاعبين تحدثوا معنا عن وجود رغبة لدى الأهلي في ضم عدد من لاعبينا مثل غنام ومحمود حمادة وعامر عامر".