رانيا هاشم تهنئ المصريين بذكرى المولد النبوي الشريف

هنأت الإعلامية رانيا هاشم، الشعب المصري، بحلول عيد المولد النبوي الشريف، والتي تبدأ فعاليات الاحتفال به، اليوم الثلاثاء.



وقالت هاشم في برنامج " مانشيت "، المذاع بفضائية "on e"،: " كل عام ومصر بخير والشعب المصري دايما بخير، اليوم سنحتفل بعيد المولد النبوي الشريف ".



من جهة أخرى أشادت الإعلامية رانيا هاشم بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أثناء الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف، مشيرة إلى أن تجديد الخطاب الديني هو المسار الصحيح للدولة.