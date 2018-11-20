طلعت يوسف يكشف حقيقة مفاوضات مصر المقاصة مع أحمد الشيخ.. فيديو

كشف طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن حقيقة مفاوضات الفريق الفيومي؛ لضم أحمد الشيخ نجم الأهلي.



وقال طلعت خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "طلب الحصول على خدمات أحمد الشيخ قائم، ووصل لإدارة الفريق، وهم يتحركون بهذا الإتجاه".



وأضاف أن "اللاعب لديه رغبة في الانتقال، لكن ليس لدي أي تفاصيل أخرى، والحديث عنها لن يكون حاليًا".