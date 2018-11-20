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فرصة.. تفاصيل مشروع حكومي لتوفير 250 ألف فرصة عمل للشباب.. فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 02:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد القاضي
قالت المهندسة إنجي الصبان، الرئيس التنفيذي لشركة "فيكتوري لينك"، إن مشروع فرصة، يتضمن توجيه فرص عمل للشباب من الأسر غير القادرة، موضحة أن برنامج فرصة عبارة عن بروتوكول بين وزارة التضامن الاجتماعي وموقع شغلنا وشركة فيكتوري لينك.

وأوضحت "الصبان"، خلال استضافتها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا البروتوكول يتضمن إرسال رسائل نصية للشباب الذين يحتاجون إلى عمل، لافته إلي أن هذا المشروع يوفر على الشباب الذهاب إلي وزارة التضامن من أجل الاستفسار علي وجود فرص عمل: «الرسالة بتوصَّلَّهم بكل الفرص المتاحة».

وأضافت، أن الرسائل النصية التي ترسل للشباب يكون العمل فيها علي حسب المؤهلات، موضحه: «لو أنا خريج تجارة الرسالة إللي بستملها بيكون فيها لينك، بدخل عليه بشوف الوظائف الخاصة بخريجي التجارة».

من ناحية أخري قال عمر خليفة، مدير موقع شغلني، إننا لدينا قاعدة بيانات كبيرة لنحو 2 مليون شخص، لافتا إلي أن الموقع كان في حاجة إلي شريك؛ ليتمكن من الوصول إلى كافة الأشخاص وتقديم فرص العمل لهم.

وأشار إلي أن أسهل طريقة للوصول إلي الأسر المصرية؛ كانت عبر إرسال رسائل نصية بكل الوظائف المتاحة، حيث توجد وظائف لكل المؤهلات، متابعا أن الهدف من مشروع فرصة؛ هو توفير 250 ألف فرصة عمل للشباب.
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