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محافظات

تحرير 23 محضر إشغالات في حملة بمطروح

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 08:18 ص
صدى البلد
ايمن محمود
شنت مديرية أمن مطروح، بالاشتراك مع قسم شرطة المرافق، ومجلس مدينة مرسى مطروح، حملة مرورية، استهدفت إزالة الإشغالات بالطريق العام، وتعديات بعض الباعة الجائلين.

وبحسب بيان أمني؛ أسفرت الحملة عن تحرير 23 محضرا متنوعًا لإزالة الإشغالات بشوارع المحافظة، تنوعت ما بين "اشغالات وبائع متجول وفرش خضار وبناء بدون ترخيص"، بالاضافة إلى 56 حالة مضبوطات أخرى.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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