شوقي غريب يكشف الفارق بين حارسي دجلة والأهلي.. وحقيقة استبعاد طاهر.. فيديو

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن الفارق بين محمد محمود لاعب وادي دجلة، وناصر ماهر لاعب الأهلي، ومدى الاختلاف في طريقة لعبهما.



وقال غريب في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " محمد محمود لديه ميزة لا توجد في عدد كبير من اللاعبين، كما أن مميزاته تتواجد في ناصر ماهر، ولكن الفارق بينهما أن الأول يشارك باستمرار مع فريقه".



وأضاف غريب: "من غير المنطقي أن يكون حارس لا يشارك مع ناديه، وندفع به كأساسي بالمنتخب الأوليمبي، حتى وإن كان مميزا، أتمنى أن يشارك عمر صلاح مع فريقه، وأيضا عمر رضوان مع الجونة.



وكشف غريب حقيقة تهديده لطاهر محمد طاهر قائلا: "لم اهدده بالاستبعاد من المنتخب كما تردد ولكننا في مرحلة تقويم حاليًا، لاعب تونس سب طاهر باللغة الفرنسية وهي اللغة التي يجيدها لاعب المقاولون العرب ولم يفهم أي لاعب ما يحدث داخل أرضية الملعب".



وأضاف: "أكدت لطاهر انني في حالة معاقبته سيكون بسبب قذفه للكرة في وجه جامع الكرات، لأنه من اللاعبين المميزين في مصر".