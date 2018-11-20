ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

غادة والي: افتتاح 70 عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة.. 2 ديسمبر

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:30 ص
غادة والي
غادة والي
محمد عبد المنعم
قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مشروع ٢ كفاية، ليس حملة إعلانية، ولكنه برنامج متكامل وكبير يتعرض لكل جوانب القضية السكانية، معلنة عن افتتاح ٧٠ عيادة تم تطويرها لتقديم خدمات تنظيم الأسرة في الصعيد، وذلك يوم 2 ديسمبر المقبل.

وأضافت والي -خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية على فضائية MBC مصر- أن عدد المواليد في مصر كان مساويًا لعدد المواليد في إيطاليا عام ١٩٥٠، وفي عام ١٩٧٧ كان مساويًا لعدد مواليد فرنسا وإيطاليا معًا، وفي عام ٢٠٠٠ أصبح عدد مواليد مصر أكبر من عدد مواليد فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وفي عام ٢٠١٢ أصبح عدد مواليد مصر مساويا لعدد مواليد إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا مجتمعين.

وأشارت إلى أن ظروفنا في مصر مختلفة لأننا نزيد سنويا في حجم دولة، مضيفة أن إنجاب الأبناء مسؤلية كبيرة في رعايتهم وتربيتهم ويلقي على الدولة مسئولية توفير بنية تحتية للمعيشة من مواصلات ومياه ومدارس وجامعات، وهو ما يتطلب أن يكون النمو في عدد السكان متوافقا مع النمو الاقتصادي؛ وإلا فلن نشعر أبدا بثمار التنمية.

وأكدت والي أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة دربت الاطباء والممرضات و٢٠٠٠ رائدة ريفية تجوب المنازل في بداية لـ١٠ آلاف زيارة منزلية للسيدات في 10 محافظات في الصعيد حتى تصل إلى ٣٤٠ ألف زيارة خلال أشهر قليلة، مضيفة أنه سيتم إذاعة ٦٠ حلقة في إذاعة القرآن الكريم، حيث تعمل الوزارة بالتنسيق مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية في هذا الشأن.

وقالت إن مشروع ٢ كفاية هو حملة إتاحة، وحزمة متنوعة لوسائل تنظيم الأسرة، بالتعاون مع وزارة الصحة في تدريب الأطباء والممرضات، فيما تدفع وزارة التضامن حوافز لكل الكوادر كي تستطيع التواجد وتقديم الخدمة في الصعيد، كما ستتعامل الوزارة مع نتائج ورش عمل تعمل عليها على مدار عام، وتم الوصول إلى حديث حول أسباب الزيادة في المواليد.

وردا علي سؤال حول اهم أسباب ارتفاع معدلات الإنجاب؛ قالت غادة والي إن الأبناء هم زينة الحياة ونعمة كبيرة من الله لكن الكثير من الناس يتجهون للإنجاب بكثرة– وفقا لنتائج ورش العمل- لأنهم يرون أن الولد سند فينجبون عدد كبير من البنات انتظارا لقدوم الولد، أو للتفاخر بالإنجاب بين الأهل والجيران، أو مكايدة بين السيدات، أو لأنهم يرون أن الأبناء عزوة وأن الطفل يأتي برزقه.

وأضافت أن الأبناء يكونون عزوة؛ عندما يكونون في صحة جيدة ويتلقون تعليما وتربية لائقين، مؤكدة أنهم إن لم يكونوا كذلك؛ فيسيكونون عبئًا على الأسرة وعلى المجتمع حيث إن الطفل مسؤولية ووقت وجهد ومال ورعاية صحية والعالم كله يتحمل هذا التكاثر.

وأكدت والي أن البرنامج يستهدف أيضا التأثير عن طريق الدراما من أفلام ومسلسلات وبرامج، مضيفة أن مصر تحتاج إلى برامج تُفهِّم وتوعّي وتقول للناس إن رعاية الطفل أفضل من أطفال ولا نجد لهم أموال، كما يجب عليهم تشجيع الناس على تبني قيم إيجابية في المجتمع.

وتابعت: "أقول في ذكرى المولد النبوي الشريف أنه لكي يفخر بنا سيدنا محمد صلى الله عليهم وسلم أمام الأمم فيجب أن نكون شعب واعٍ ومثقف ومنتج وفي صحة جيدة".
loading...

ترشيحاتنا

براءة جمال الغندور من خطأ لقاء إسبانيا وكوريا بعد ١٦ عاما

هل إذا غضب الزوج من زوجته تلعنها الملائكة؟ أمين الفتوى يجيب

هولندا تطيح بفرنسا من التأهل لآمم أوروبا بعد التعادل مع ألمانيا.. فيديو وصور

هل عدم استجابة الدعاء غضب من الله تعالى ؟ أمين الفتوى يرد

ترانس جلوبال الكندية تعلن عن كشف بترولي جديد في الصحراء الغربية

سمير فرج يكشف سبب بناء مصر علاقات قوية مع إريتريا.. فيديو

باحث: جبريل نزل على سيدنا محمد 24 ألف مرة

طريقة سحرية لتنظيف الحمامات دون انتقال الأمراض

شوقي غريب: ما فعله أجيري أمام تونس يؤكد نجاحي مع الأولمبي.. فيديو

السعودية: الملك سلمان وولي العهد خط أحمر.. وتركيا لم تسلمنا أي أدلة حول قضية خاشقجي

سمير فرج: إسرائيل لا ترغب في امتلاك إيران للسلاح النووي

شوقي غريب يكشف الفارق بين حارسي دجلة والأهلي.. وحقيقة استبعاد طاهر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاهرة السينمائي الدولي يستقطب الأفلام العالمية.. 35 فيلما عالميا بأقسام المهرجان المختلفة.. روما ومانتا راى وحد وكتاب أخضر الأشهر.. صور

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

فيديو

سمير فرج: إسرائيل لا ترغب في امتلاك إيران للسلاح النووي
سمير فرج: أتوقع خوض سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية في ليبيا.. فيديو
طرح البرومو الرسمي لفيلم Aquaman
سمير فرج يكشف سبب بناء مصر علاقات قوية مع إريتريا.. فيديو
شاهد.. لحظة اعتداء سفاح السويس على الفتيات في الشارع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟