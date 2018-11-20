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رياضة

عصام عبد المنعم: الأهلي معندوش مخ مركزي في شراء اللاعبين.. فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:09 ص
عصام عبد المنعم
عصام عبد المنعم
محمد رشاد
أكد عصام عبد المنعم، لاعب الأهلي ورئيس اتحاد الكرة السابق، أن الفريق الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء يعاني من سوء النتائج؛ بسبب الحمل البدني على اللاعبين، مع تزاحم جدول المباريات.

وقال عصام خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأهلي ليس لديه مخ مركزي في شراء اللاعبين، وعانى من الحمل البدني بعدما تزاحم عليه جدول المباريات".

وأكمل: "فى السابق كان الاهلي عنده رؤية من سيرحل ومن سيأتي، لكن الآن هناك لخبطة داخل الفريق؛ بسبب ارتفاع قيمة اللاعبين ومغالاة الأندية لترك لاعبيها".
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