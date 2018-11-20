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حوادث

تحرير 549 مخالفة مرورية في مطروح خلال 48 ساعة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 07:14 ص
صدى البلد
ايمن محمود
شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مرسى مطروح، حملة؛ لضبط المخالفات المرورية على الطرق الداخلية والدولية، على مدار اليومين الماضيين.

وقال العميد أحمد السنطاوي، مدير مرور مطروح، إن الحملات أسفرت عن ضبط وتحرير 549 مخالفة متنوعة، وجرى التصالح الفوري في 35 أخرى فورية.

وأوضح أن المخالفات المرورية عبارة عن "سير عكس الاتجاه وانتظار خاطئ وقيادة سيارة بدون رخصة وعدم استخدام حزام الأمان ومخالفة شروط الحمولة لسيارات النقل الثقيل ومخالفة تجاوز السرعات المقررة وتعطيل حركة المرور، وعدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الموتوسيكل والسير برخصة تسيير منتهية".
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