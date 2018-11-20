ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

وصايا مفتى الديار المصرية في ذكرى المولد النبوي الشريف.. تناول الحلاوة مش حرام ولا بدعة.. لابد من استعادة الخطاب الديني المخطوف.. داعش خرج من رحم الإخوان ورضع منها.. وتنظيم النسل ضرورة.. فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
  • مفتي الديار المصرية:
  • المتطرفون استخدموا آية من القرآن وسموها السيف
  • إغراق السوشيال ميديا برسوم الكاريكاتير لتصحيح المفاهيم المغلوطة
  • نوزع مجلة على السفارات باللغة الإنجليزية لنشر سماحة ديننا الحنيف

قدّم الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، التهنئة للشعب المصري، والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بمولد النبوي الشريف. 

وأوضح "علام"، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسي»، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بذكرى مولد الحبيب، سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- مليئا بالعديد من الرسائل، ولا بد أن نعمل على تنفيذ تلك الرسائل، موضحًا أن دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف والأوقاف لديها الإمكانيات لتطبيق كل توجيهات الرئيس؛ لإصلاح المفاهيم الخاطئة عن ديننا الحنيف. 

وأشار إلى أن تصحيح المفاهيم المغلوطة عن ديننا مهم جدا في تلك الفترة؛ خاصة أن هناك أشخاصًا سرقوا الخطاب الديني، ولابد من إعادته من المختطفين إلي مكانه الطبيعي، لـ"حضن المؤسسات الدينية".

وأكد أن الإفتاء قامت بعدد من الإجراءات منها وحدة للرسوم المتحركة لنشر المفاهيم المغلوطة عن ديننا الحنيف، لافتًا إلى أنهم يسعون لمخاطبة الشباب بعد استشارة النفسيين والعلماء.

وقال إن المتطرفين استخدموا آية من القرآن وسموها «آية السيف» وطبقوها على كل الحالات.

وأضاف "علام"، أن المتطرفين استخدموا الآية الموجودة في سورة التوبة «فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ»، وأطلقوا عليها آية السيف وهو كلام لا يدعمه دليل.

وكشف مفتي الديار المصرية، عن أن تلك الآية لم تنطق أنها «آية السيف»، وقام المتطرفون بتعميم هذا الكلام على كل الناس بقتل المشركين أينما وجدوهم، والآية تتحدث عن المشركين المتواجدين في مكة، ثم ذكرت الآية «وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ».

وأكد أن الغاية العظمي للإرهابيين هي اللجوء إلى القتل والتدمير والتخريب، موضحًا أنهم شوهوا صورة الإسلام بأفعالهم الشنيعة والإجرامية التي فاقت كل التصور.

وقال مفتي الديار المصرية، إن تنظيم النسل واجب وضرورة.

وأضاف "علام"،في سياق حديثه، أن تنظيم الأسرة يحتاج إلى دراسة رشيدة تتفق مع مقدرات المجتمع ولا حرج فيه من الناحية الشرعية على الإطلاق.

وعلق مفتي الجمهورية على عبارة المولود يأتي برزقه؛ قائلًا إن هناك دراسات علمية أجريت تربط بين التنمية الاقتصادية وعدد السكان، وتنظيم النسل لا يتعارض مع الإرادة الإلهية، فهو يستهدف إحداث توازن.

وأضاف علام: "أنشأنا وحدة الرسوم المتحركة ضمن سياسة إغراق الشبكة العنكبوتية بالمعلومات الصحيحة؛ لمواجهة التنظيمات الإرهابية".

وقال إن القتل كبيرة من الكبائر وليس من المنطقي أن يقتل إرهابيا رجلًا ويكبًّر ويذكر اسم الله، مشيرى إلى أن مرصد الإفتاء يتابع عن كثب كل الأفكار والبيانات والمجالات التي تصدر عن داعش، ويرد عليها باللغة التي تنشر بها.

وأوضح "علام"، أن دار الإفتاء أصدرت مجلة باللغة الإنجليزية توزع على السفارات؛ لنشر التعاليم الإسلامية، مشيرًا إلى أنه لا سلمية في جماعة الإخوان؛ لأن كل الجماعات الإرهابية خرجت من رحم الإخوان. 

وتابع: «داعش رضع من الإخوان.. وكل التنظيمات الإرهابية رضعت من أم واحدة، وهي الإخوان، التي تريد إقصاء التعليم الأزهري؛ وإنشاء مؤسسات موازية للجيش المصري».

ونوه "علام" ، بأن جهودًا يتم بذلها من أجل استعادة صورة الإسلام الجميلة أمام العالم؛ لافتًا إلى أن هناك بعض الإرهابيين يسعون لنشر تفسيرات مغلوطة للقرآن الكريم. 

وأوضح أن الرسول الكريم- صلى الله عليه وسلم- كان رحمة مهداة للعالمين جميعًا، وما زالت تعاليمه تسير عليها البشرية.

وأكد أن المسلمين يفرحون باليوم الذي وُلد فيه الحبيب محمد؛ لأن الاحتفال بذكرى مولد الرسول؛ عزيز على قلوبنا جميعًا، وهو رمز لحب المسلمين له- صلى الله عليه وسلم-.

وتابع: «الرسول الكريم لم ينهنا عن الاحتفال بمولده.. لنا أن نطعم الطعام في مولده.. والاحتفال وحلاوة المولد مش حرام ولا بدعة».
loading...

ترشيحاتنا

سمير فرج: مصر ترفض تقسيم ليبيا والتدخل العسكري بها.. فيديو

حلا شيحة تكشف دور الراحلان نور الشريف وجميل راتب في حياتها الفنية.. فيديو

مؤتمر الفرص الاستثمارية والاستكشافية عن البترول بالبحر الأحمر يواصل فعالياته

وزير التعليم يعقب على شرح درس بطريقة حمو بيكا.. فيديو

تفاصيل كشف جديد تعلنه وزارة الآثار في الأقصر.. السبت

حلا شيحة تكشف عن طريقة إنقاص وزنها بدون ريجيم.. فيديو

هل إذا غضب الزوج من زوجته تلعنها الملائكة؟ أمين الفتوى يجيب

حلا شيحة: أنا طباخة شاطرة وأم لـ 4 أبناء.. فيديو

شاهد.. الشبه الكبير بين الأمير لويس ووالدته كيت ميدلتون في طفولتها

محمد صلاح أحد صفقات ميسي في الميركاتو الشتوي لـ برشلونة

شاهد.. لحظة اعتداء سفاح السويس على الفتيات في الشارع

طلعت يوسف يكشف حقيقة مفاوضات القطبين مع محمود وحيد.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان أحلام في أحدث جلسة تصوير

القاهرة السينمائي الدولي يستقطب الأفلام العالمية.. 35 فيلما عالميا بأقسام المهرجان المختلفة.. روما ومانتا راى وحد وكتاب أخضر الأشهر.. صور

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

فيديو

وزير التعليم يعقب على شرح درس بطريقة حمو بيكا.. فيديو
سمير فرج: مصر ترفض تقسيم ليبيا والتدخل العسكري بها.. فيديو
سمير فرج: إسرائيل لا ترغب في امتلاك إيران للسلاح النووي
سمير فرج: أتوقع خوض سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية في ليبيا.. فيديو
طرح البرومو الرسمي لفيلم Aquaman

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟