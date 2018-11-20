وصايا مفتى الديار المصرية في ذكرى المولد النبوي الشريف.. تناول الحلاوة مش حرام ولا بدعة.. لابد من استعادة الخطاب الديني المخطوف.. داعش خرج من رحم الإخوان ورضع منها.. وتنظيم النسل ضرورة.. فيديو

مفتي الديار المصرية:

المتطرفون استخدموا آية من القرآن وسموها السيف

إغراق السوشيال ميديا برسوم الكاريكاتير لتصحيح المفاهيم المغلوطة

نوزع مجلة على السفارات باللغة الإنجليزية لنشر سماحة ديننا الحنيف





قدّم الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، التهنئة للشعب المصري، والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بمولد النبوي الشريف.





وأوضح "علام"، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسي»، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بذكرى مولد الحبيب، سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- مليئا بالعديد من الرسائل، ولا بد أن نعمل على تنفيذ تلك الرسائل، موضحًا أن دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف والأوقاف لديها الإمكانيات لتطبيق كل توجيهات الرئيس؛ لإصلاح المفاهيم الخاطئة عن ديننا الحنيف.





وأشار إلى أن تصحيح المفاهيم المغلوطة عن ديننا مهم جدا في تلك الفترة؛ خاصة أن هناك أشخاصًا سرقوا الخطاب الديني، ولابد من إعادته من المختطفين إلي مكانه الطبيعي، لـ"حضن المؤسسات الدينية".





وأكد أن الإفتاء قامت بعدد من الإجراءات منها وحدة للرسوم المتحركة لنشر المفاهيم المغلوطة عن ديننا الحنيف، لافتًا إلى أنهم يسعون لمخاطبة الشباب بعد استشارة النفسيين والعلماء.





وقال إن المتطرفين استخدموا آية من القرآن وسموها «آية السيف» وطبقوها على كل الحالات.





وأضاف "علام"، أن المتطرفين استخدموا الآية الموجودة في سورة التوبة «فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ»، وأطلقوا عليها آية السيف وهو كلام لا يدعمه دليل.





وكشف مفتي الديار المصرية، عن أن تلك الآية لم تنطق أنها «آية السيف»، وقام المتطرفون بتعميم هذا الكلام على كل الناس بقتل المشركين أينما وجدوهم، والآية تتحدث عن المشركين المتواجدين في مكة، ثم ذكرت الآية «وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ».





وأكد أن الغاية العظمي للإرهابيين هي اللجوء إلى القتل والتدمير والتخريب، موضحًا أنهم شوهوا صورة الإسلام بأفعالهم الشنيعة والإجرامية التي فاقت كل التصور.





وقال مفتي الديار المصرية، إن تنظيم النسل واجب وضرورة.





وأضاف "علام"،في سياق حديثه، أن تنظيم الأسرة يحتاج إلى دراسة رشيدة تتفق مع مقدرات المجتمع ولا حرج فيه من الناحية الشرعية على الإطلاق.





وعلق مفتي الجمهورية على عبارة المولود يأتي برزقه؛ قائلًا إن هناك دراسات علمية أجريت تربط بين التنمية الاقتصادية وعدد السكان، وتنظيم النسل لا يتعارض مع الإرادة الإلهية، فهو يستهدف إحداث توازن.





وأضاف علام: "أنشأنا وحدة الرسوم المتحركة ضمن سياسة إغراق الشبكة العنكبوتية بالمعلومات الصحيحة؛ لمواجهة التنظيمات الإرهابية".





وقال إن القتل كبيرة من الكبائر وليس من المنطقي أن يقتل إرهابيا رجلًا ويكبًّر ويذكر اسم الله، مشيرى إلى أن مرصد الإفتاء يتابع عن كثب كل الأفكار والبيانات والمجالات التي تصدر عن داعش، ويرد عليها باللغة التي تنشر بها.





وأوضح "علام"، أن دار الإفتاء أصدرت مجلة باللغة الإنجليزية توزع على السفارات؛ لنشر التعاليم الإسلامية، مشيرًا إلى أنه لا سلمية في جماعة الإخوان؛ لأن كل الجماعات الإرهابية خرجت من رحم الإخوان.





وتابع: «داعش رضع من الإخوان.. وكل التنظيمات الإرهابية رضعت من أم واحدة، وهي الإخوان، التي تريد إقصاء التعليم الأزهري؛ وإنشاء مؤسسات موازية للجيش المصري».





ونوه "علام" ، بأن جهودًا يتم بذلها من أجل استعادة صورة الإسلام الجميلة أمام العالم؛ لافتًا إلى أن هناك بعض الإرهابيين يسعون لنشر تفسيرات مغلوطة للقرآن الكريم.





وأوضح أن الرسول الكريم- صلى الله عليه وسلم- كان رحمة مهداة للعالمين جميعًا، وما زالت تعاليمه تسير عليها البشرية.





وأكد أن المسلمين يفرحون باليوم الذي وُلد فيه الحبيب محمد؛ لأن الاحتفال بذكرى مولد الرسول؛ عزيز على قلوبنا جميعًا، وهو رمز لحب المسلمين له- صلى الله عليه وسلم-.



