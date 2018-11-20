عصام عبد المنعم: كنت أتمنى اللعب بجوار أبو تريكة بدلا من الجوهري.. فيديو

كشف عصام عبد المنعم، نجم الأهلي ورئيس اتحاد الكرة السابق، عن أنه كان يتمنى اللعب بجوار محمد أبو تريكة لاعب الفريق الأحمر ومنتخب مصر السابق.



وقال عبد المنعم في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الجوهري كان نفاثة كروية، لكن أبو تريكة كان حدوتة في كرة القدم؛ لما يملكه من إمكانيات داخل الملعب بجانب أخلاقه العالية.