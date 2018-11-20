الجندي: شركات ملغي ترخيصها صوتت في انتخابات غرفة شركات السياحية

قال محمد الجندي، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، إنهم تقدموا بورقة، إلى رئيس اللجنة الانتخابية، بها بعض الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية للغرفة؛ حتي لا نقع في أخطاء سابقة ولم تنفذ.



وكشف الجندي- في كلمته خلال لقاء مع محرري الملف السياحي، مساء الاثنين- عن تصويت شركات ملغي تراخيصها في العملية الانتخابية، وهي تعد مخالفة، بالإضافة الي تسليم كارنيهات للبعض أثناء العملية الانتخابية، مشيرا الي أنه خلال عملية الحصر الذي أجراها؛ حصل علي 412 صوتا الا انه فوجئ خلال اعلان النتيجة، بـحصده 320 صوتا فقط، .



واشار إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ الغرف لا نعلم عدد الأصوات التي صوتت في العملية الانتخابية أو الأصوات الباطلة الجزئية والكلية.