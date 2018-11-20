محافظ الفيوم يزور دار المسنين بمجمع بدر احتفالا بالمولد النبوي.. صور

أجرى اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم، زيارة إلى دار المسنين بمجمع بدر الإسلامي في الحادقة؛ لتهنئة نزلائه بمناسبة المولد النبوي الشريف، وللتأكد من مستوى الرعاية الصحية والخدمات المقدمة لهم.





جاء ذلك، بحضور إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتور خالد الخشاب عميد كلية الطب البشري بالفيوم، رئيس مجلس إدارة جمعية أبو بكر الصديق للتنمية التابع لها مجمع بدر، والدكتور محمد أحمد سرحان أستاذ الحديث بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر فرع الفيوم، وسيد عبد الحميد المشرف العام على مجمع بدر الإسلامي، والمحاسب حمدي فهمى مدير إدارة الدار.





وأكد المحافظ خلال الزيارة ضرورة الاهتمام بنزلاء الدار، وتقديم الخدمة الطبية المناسبة وتوفير سبل الراحة لهم، مشيرًا إلى أن هؤلاء الآباء وتلك الأمهات رمز من رموز الخير في هذه الدنيا وبهم يرحمنا الله، مضيفًا أن في دعواتهم بركة وفى رضاهم فلاح، حيث أوصى ديننا الحنيف بهم؛ فقال- تعالى- فى محكم آياته "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا"، وقال النبي الكريم- صلى الله عليه وسلم- ناصحا أحد الصحابة؛ عندما تحدث عن إنفاق ماله على أبيه: "أنت ومالك لأبيك".





وشدد على العاملين بالدار والقائمين عليها بحسن معاملة النزلاء ورعايتهم ابتغاءً لمرضاة الله وطلبًا لرحمته، كما وجه وكيل وزارة التضامن بمتابعة الزيارة للدار وتوفير كافة المستلزمات الأساسية بها لخلق البيئة المناسبة لكبار السن.





استمع "سعد" إلى نزلاء الدار من الرجال والسيدات حيث تبادل معهم الحوار وطالبهم بالدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله من كل مكروهٍ وسوء، وفي نهاية زيارته سلمهم حلوى المولد، والتقط معهم الصور التذكارية.



