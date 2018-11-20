وزيرة التضامن تكشف الخطة المقبلة لحملة 2 كفاية

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حملة "2 كفاية" لتنظيم الأسرة، هي حملة كبيرة، وسيتم الترويج لها بطرق مختلفة.



وأضافت والي في" تصريحات تلفزيونية " ، أنه سيتم افتتاح 70 عيادة في محافظات الصعيد يوم 2 ديسمبر المقبل ، بالإضافة إلى تدريب 2000 رائدة ريفية للدفع بهن في المحافظات، موضحه انها تهدف لإجراء 340 ألف زيارة منزلية في غضون شهور؛ للتوعية بخطورة الزيادة السكانية.



وأكدت أن شعار الحملة "خلفة العيال مسئولية بجد"، لافتة إلى أن مصر تزيد سنويا بحجم دولة من الدول الأوروبية.



ونوهت أن الهدف من ضمن الحملة هو الحفاظ على الامهات والابناء المصريين ورعايتهم وتوعيتهم لتوفير مستقبل أفضل لهم .



وأوضحت أن المصريين لديهم اعتقاد يجب تصحيحة عن زيادة الأبناء، معلقة "فكرة ان الولد سند ونظر النساء إلى بعضهن غير صحيحة"، مضيفة أنه لا بد من تحمل مسؤولية الأبناء والاهتمام بصحتهم في حدود عدد معين، وليس بالكثرة التي تلاحظ داخل الدولة.