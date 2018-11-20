حلا شيحة تكشف عن طريقة إنقاص وزنها بدون ريجيم.. فيديو

كشفت الفنانة حلا شيحة، عن طريقة إنقاص وزنها، مضيفة أنها فعلت ذلك دون "ريجيم".



وأضافت "شيحة" خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة"، والمذاع عبر قناة "dmc"، أنها ظلت شهر ونصف منها شهر رمضان فى كندا، وكانت تتناول الفواكه فى السحور، لافتة إلى أنه يمكن لمن يريد إنقاص وزنه تناول المانجو، والفكرة بعدد السعرات الحرارية التى يتم تناولها، أى 1500 سعر حرارى فى اليوم يتم تقسيمها على عدد ساعاته.



وأوضحت أنها كانت تتناول الإفطار فى رمضان بدون أرز، لافتة إلى أنها كانت تمارس رياضة "الكارديو" يوميًا، لشد عضلات الجسم.



وتابعت: "أنا بحب الأكل والمكرونة البشاميل، ومحشى الكرنب شاطرة أوى فيه".