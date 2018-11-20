محافظ أسوان يشهد فعاليات الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.. فيديو وصور

شهد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، نائبًا عن رئيس الجمهورية، فعاليات الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، والذى نظمته المحافظة بأرض المعارض، وسط جمع غفير من أهالى محافظة أسوان والمحافظات المجاورة.



وخلال الإحتفال قدم اللواء أحمد إبراهيم التهنئة باسم أبناء المحافظة للقيادة السياسية والتنفيذية ، وأيضًا لأهالى أسوان بمناسبة حلول هذه الذكرى الجليلة .



وأكد محافظ أسوان أن الإحتفال بميلاد سيدنا محمد هو إحتفال بالعظمة الإنسانية فى أعلى مقاماتها وتجلياتها ، فقد كان رسولنا الكريم عظيمًا فى مولده وحياته وعظيما فى سياسته وإدارته مما ساهم فى بلوغ رسالة الإصلاح والدعوة الإسلامية لأهدافها السامية والتى قامت على العلم والحوار العقلى والموضوعى والتقارب والتسامح والعفو وليس التصادم والتناحر والعنف بين الأفكار والثقافات والحضارات البشرية .



واشار إلى حاجتنا الماسة اليوم للإقتداء بأخلاق نبينا الكريم وأن نهتدى بهديه ونسير على نهجه النبوى الشريف فى كافة المعاملات قبل العبادات ليكون ذلك بمثابة طوق للنجاة ومنارة تضيء لنا طريق التنمية لصناعة المستقبل المشرق وبناء حضارة عظيمة أساسها العمل الجاد والتماسك والمحبة بين أفراد المجتمع الواحد .



وأوضح أنه بميلاد رسولنا الكريم إكتملت معه آسمى وأرقى مبادئ الإنسانية الحقيقية بسموها وعظمتها ولتبدأ معه رسالة الإصلاح والتنوير فى الفكر والحضارة والعلم والأخلاق الرفيعة ليكون نور الهدى وجامعة الأخلاق التى علمت البشرية كلها مبادئ الرحمة والتسامح والمحبة .



حضر الاحتفال، كل من، الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان واللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب والقيادات الدينية والأمنية والتنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة وذلك فى أجواء إحتفالية كبيرة تعكس روح الوحدة الوطنية والإخاء والتلاحم بين كافة أطياف وفئات المجتمع الأسوانى.