حلا شيحة تعزف على البيانو وإسعاد يونس تفاجئها في صاحبة السعادة

حلَّت الفنانة حلا شيحة، ضيفة على الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة "dmc".



وفاجأت إسعاد يونس، "حلا"، بإحضار بيانو؛ لتقوم الأخيرة بالعزف عليه، وسط سعادة بالغة من الجمهور لإتقانها العزف، ثم فاجأت "حلا" أيضا بظهور شقيقتيها مايا ورشا شيحة.



وتطرقت حلا في بداية حديثها عن عيشها خلال السنوات الماضية في كندا، وعن سعادتها بأسرتها، وان الحياة مختلفة كل الاختلاف بالنسبة للمعيشة في مصر.



