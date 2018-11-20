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رياضة

منتخب النرويج يهزم قبرص وبلغاريا تتعادل مع سلوفينيا في دوري الأمم الأوروبية

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 02:50 ص
صدى البلد
أ ش أ
تأهل المنتخب النرويجي إلى المستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، عبر الفوز على مضيفه القبرصي (2-0)، مساء الاثنين، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بالمستوى الثالث للبطولة ، وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها تعادل منتخب بلغاريا مع ضيفه السلوفيني (1-1).

ورفع منتخب النرويج رصيده في الصدارة إلى 13 نقطة بفارق نقطتين أمام بلغاريا ، ويحل منتخب قبرص في المركز الثالث بخمس نقاط ثم منتخب سلوفينيا في المركز الأخير بثلاث نقاط ليهبط للمستوى الرابع.

وفي "نيو جي اس بي ستاديوم"، تقدم علا كامارا بهدف للنرويج في الدقيقة 36، ثم عاد كامارا وسجل الهدف الثاني له ولبلاده في الدقيقة الثالثة من بداية الشوط الثاني.

وعلى ملعب فاسيل ليفسكي ستاديوم، تقدم جالين إيفانوف بهدف لبلغاريا في الدقيقة 67 ثم أدرك ميخا زايتس التعادل لسلوفينيا في الدقيقة 75.
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