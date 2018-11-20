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محافظات

ممثل الكنيسة القبطية بأسوان في احتفالات المولد النبوي: كلنا واحد

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 06:19 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
قدم القمص داود حليم، ممثل الكنيسة القبطية بأسوان، التهنئة، باسم الكنيسة القبطية بأسوان، إلى جميع المسلمين؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات الإحتفال بهذه المناسبة السعيدة والذى نظمته المحافظة بأرض المعارض وسط جمع غفير من أهالى محافظة أسوان والمحافظات المجاورة، بحضور اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان واللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب والقيادات الدينية والأمنية والتنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة.

وأكد ممثل الكنيسة أن الأعياد والمناسبات القومية هى فرصة جيدة للالتقاء وتجديد العهد والمودة والإخاء وزيادة المحبة والتقارب بين نسيج المجتمع الواحد.

وأكمل داود حليم بأننا كلنا واحد ونعيش فى وطن واحد حيث أن وحدتنا وتماسكنا هى مصدر قوتنا أمام محاولات التفرقة وشق الصف.
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