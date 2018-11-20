ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

حلا شيحة: كنت بنت عادل إمام بجد في عريس من جهة أمنية

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 02:50 ص
حلا شيحة
حلا شيحة
حمزة شعيب
علقت الفنانة حلا شيحة، عن مشاركتها لـ"الزعيم" عادل إمام في بطولة فيلمه "عريس من جهة أمنية"، مضيفة أنها كانت تشعر بهيبة النجم الكبير فور وصولها للوكيشن، ولكنها اكتشفت طيبته.

وتابعت شيحة خلال حواره مع الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة "dmc"،: "كنت بحس إنى إبنة عادل إمام بجد في فيلم عريس من جهة أمنية".

وأكدت شيحة، أن مسلسل "كلمات" بطولة الفنان حسين فهمي والفنان الراحل جميل راتب، كان أول أعمالها الدرامية، حيث تم ترشيحها له بعد التحاقها بمعهد الفنون المسرحية.
loading...

ترشيحاتنا

تدلى بسلك كهربائي من مروحة سقف.. لماذا عاقب الطالب عمر نفسه بالانتحار شنقا

شاهد.. لحظة اعتداء سفاح السويس على الفتيات في الشارع

بن سلمان يشارك في قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين

بلطجية يعتدون على ضابط شرطة وزميلته بشكل وحشي.. فيديو

مدرب الوصل يوجه رسالة إلى جماهير الإمارات قبل مواجهة الأهلى

سعد الصغير يروي تفاصيل نزفه لـ4 أيام.. ويؤكد: دخلت المستشفى بالواسطة

وزير الرياضة: مركز شباب نجريج لا يملك إسقاط عضوية محمد صلاح

تعرف على الحقيقة الكاملة لأزمة إدارة التعاقدات بالأهلي

شاهد.. لحظة الهجوم وإطلاق النار في ولاية شيكاغو

أحمد موسى عن حضور تميم القمة العربية: سيكون مثل الكرسي اللي قاعد عليه

احتراق حافلة إسرائيلية في القدس

براءة جمال الغندور من خطأ لقاء إسبانيا وكوريا بعد ١٦ عاما

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

فيديو

سمير فرج: أتوقع خوض سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية في ليبيا.. فيديو
طرح البرومو الرسمي لفيلم Aquaman
سمير فرج يكشف سبب بناء مصر علاقات قوية مع إريتريا.. فيديو
شاهد.. لحظة اعتداء سفاح السويس على الفتيات في الشارع
حلا شيحة ترد على منتقديها بسبب الحجاب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟