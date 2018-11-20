حلا شيحة: كنت بنت عادل إمام بجد في عريس من جهة أمنية

علقت الفنانة حلا شيحة، عن مشاركتها لـ"الزعيم" عادل إمام في بطولة فيلمه "عريس من جهة أمنية"، مضيفة أنها كانت تشعر بهيبة النجم الكبير فور وصولها للوكيشن، ولكنها اكتشفت طيبته.



وتابعت شيحة خلال حواره مع الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة "dmc"،: "كنت بحس إنى إبنة عادل إمام بجد في فيلم عريس من جهة أمنية".



وأكدت شيحة، أن مسلسل "كلمات" بطولة الفنان حسين فهمي والفنان الراحل جميل راتب، كان أول أعمالها الدرامية، حيث تم ترشيحها له بعد التحاقها بمعهد الفنون المسرحية.

