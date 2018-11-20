أوقاف أسوان في الاحتفال بمولده: النبي مصدر الخير والنماء للبشرية

قال الشيخ محمود قناوى، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إن ميلاد رسولنا الكريم- صلى الله عليه وسلم- كان مصدر الخير والنماء للبشرية كلها بمختلف فئاتها وأطيافها، حيث اختاره المولى- عز وجل-؛ ليكون رحمة للعالمين، وبعثه بدين ورسالة عالمية تتسع للجميع، وترسى مبادئ الحق والعدل والمحبة والتسامح في كافة ربوع المعمورة.



جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات الإحتفال بهذه المناسبة السعيدة والذى نظمته المحافظة بأرض المعارض وسط جمع غفير من أهالى محافظة أسوان والمحافظات المجاورة بحضور اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان واللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب والقيادات الدينية والأمنية والتنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة .



وأكد قناوى أهمية إحياء ذكرى المولد النبوى الشريف من خلال الاقتداء بسنته والسمو بمبادئ وتعاليم الدين السمحة بعيدًا عن الشعارات الرنانة .



وبدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، كما تضمنت إلقاء الكلمات، إلى ان اختتمت بتقديم فرقة السباعية للإنشاد الدينى مجموعة متنوعة من الأناشيد والمدائح النبوية.



وعقب انتهاء الاحتفالات؛ مرَّ محافظ أسوان على سرادقات الطرق الصوفية؛ لتقديم التهنئة بمناسبة المولد النبوى الشريف.