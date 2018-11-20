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أخبار البلد

تفاصيل انطلاق الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بالجامعة العربية

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 02:06 ص
صدى البلد
أ ش أ
شهد اليوم الأول من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة؛ في نسخته الثانية، والمقام تحت عنوان "الانطلاق نحو العمل" بمقر جامعة الدول العربية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، عقد عدة جلسات؛ لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة بمشاركة واسعة من مسؤولين وممثلين عن مؤسسات وجهات مصرية ودولية.

وألقت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد- خلال الجلسة الافتتاحية التي قدمتها مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالجامعة ندى العجيزي، وبمشاركة الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط- كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ودارت أولى جلسات اليوم - حسبما أوضح بيان صحفي لوزارة التخطيط - حول" دور الشراكات الذكية في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية "، والتي أدارها الدكتور رامي أحمد المبعوث الخاص لأهداف التنمية المستدامة للبنك الإسلامي.

وألقت وزيرة التخطيط كلمتها في إطار الجلسة، بمشاركة الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز اّل مقرن الوكيل المساعد لشئون التنمية المستدامة وشئون مجموعة العشرين بوزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، والمدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عبد السلام ولد أحمد، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبد الغفار.

فيما تناولت ثاني جلسات اليوم الأول من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، الذي تستمر فعالياته حتى الخميس المقبل، موضوع "التمويل المستدام" والتي أدارها ريتشارد ديكتس منسق الأمم المتحدة المقيم بمصر، بمشاركة هيلاري بنينجتون نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة فورد، ووسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية.

وجاءت آخر الجلسات تحت عنوان "التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات" بحضور ومشاركة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام بجامعة الدول العربية، وأدارتها كارميلا جودو المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممثلة عن المنظمة الدولية للهجرة، وبمشاركة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية زيات عبيدات.

ويهدف الأسبوع العربي للتنمية المستدامة إلي دعم خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، إلي جانب تدعيم شراكات تعمل على تحقيق أبرز الأهداف التي يتعلق بها مستقبل المجتمعات العربية، بالإضافة إلى توفير منصة حوار للبحث في قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

يُشار إلي أن اليوم الختامي للمؤتمر الموافق الخميس 22 من نوفمبر هو (يوم مصر)؛ حيث سيتم إلقاء الضوء علي سوق مصر للتنمية المستدامة، ومناقشة العديد من الموضوعات التي تدور حول آفاق التنمية المستدامة والابتكار والبحث العلمي وكيفية الحصول علي طاقة نظيفة والقضاء على الجوع.
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