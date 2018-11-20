مرور القاهرة: تحويلات بمحور المشير من ٦ صباحا وحتى 1 ظهر اليوم

أفادت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بأن إخطارا ورد من الهيئة الهندسية، يفيد بوقوف ونش عملاق؛ ‏لرفع مشاية معدنية خاصة بكوبري المشاة، القادم من كوبري المشير اتجاه القاهرة الجديدة والقادم من القاهرة الجديدة اتجاه محور الشهيد.



وقالت الادارة، في بيان لها، انه سيجري عمل تحويلات بدءا من الساعة 6 صباحا، تشمل ما يلي:



1- عدم السماح للقادم من محور الشهيد اتجاه القاهرة الجديدة، والقادم من ميدان الشهيد، له بالصعود تجاه مطلع كوبري المشير الغربي، حيث يتم إرشاد المركبات للاتجاه إلى محمد زكي اتجاه الدائري.



2- القادم من الوفاء والأمل لا يسمح له بالدخول اتجاه نفق الوفاء والأمل إتجاه محور NA، ويتم إرشادهم لاتجاه محور الشهيد.



3- ‏القادم من طريق الواحة لا يسمح لهم بسلوك مطلع كوبري الواحة اتجاه محور NA ويتم الإرشاد اتجاه كوبري الواحة اتجاه مدينة نصر.



4- ‏القادم من طريق الواحة لا يسمح له بالدخول يمينا اتجاه الطريق الدائري المؤدي الى محور NA، ويتم الإرشاد اتجاه مطلع كوبري الواحة اتجاه زهراء ‏مدينة مصر.



واشارت الإدارة العامة لمرور القاهرة إلى أن التحويلات، ستتم أيضا بدءا من الساعة ١٠ صباحا وحتي ١ مساء، في الأماكن التالية:



1- القادم من القاهرة الجديدة اتجاه محور NA، ‏القادم من شارع التسعين الجنوبي؛ لا يسمح له بالصعود على كوبري التسعين اتجاه محور NA ويتم الإرشاد اتجاه المسطح اتجاه الدائري.



2- القادم من الطريق الدائري لا يسمح له بالدخول يمين اتجاه محور NA ويتم الإرشاد بمعرفة الادارة العامة للمرور اتجاه الطريق الدائري.



3- ‏القادم من الطريق الدائري من جهة المعادي لا يسمح له بالصعود مطلع كوبري التسعين اتجاه NA ويتم الإرشاد اتجاه الطريق الدائري بمعرفة الادارة العامة للمرور.



واشارت الادارة إلى مكان ومدة الاعمال، حيث ستبدأ من الساعة 6 صباحا وحتى 9 صباحا، اليوم في الاتجاه القادم محور NA اتجاه القاهرة الجديدة، ومن الساعة 10 صباحا حتى 1 مساء في الاتجاه القادم من القاهرة الجديدة اتجاه محور NA .



وأكدت أنها ستقوم بتعيين الخدمات المروريه اللازمه؛ لمواجهة اَي كثافات متوقعه لتيسير حركة المركبات بالمنطقة، على أن تضع الشركة المنفذة للمشروع، المساعدات الفنية والاقماع والاضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود اعمال.