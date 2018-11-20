ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مرور القاهرة: تحويلات بمحور المشير من ٦ صباحا وحتى 1 ظهر اليوم

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 05:36 ص
صدى البلد
أحمد مهدي
أفادت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بأن إخطارا ورد من الهيئة الهندسية، يفيد بوقوف ونش عملاق؛ ‏لرفع مشاية معدنية خاصة بكوبري المشاة، القادم من كوبري المشير اتجاه القاهرة الجديدة والقادم من القاهرة الجديدة اتجاه محور الشهيد.

وقالت الادارة، في بيان لها، انه سيجري عمل تحويلات بدءا من الساعة 6 صباحا، تشمل ما يلي:

1- عدم السماح للقادم من محور الشهيد اتجاه القاهرة الجديدة، والقادم من ميدان الشهيد، له بالصعود تجاه مطلع كوبري المشير الغربي، حيث يتم إرشاد المركبات للاتجاه إلى محمد زكي اتجاه الدائري.

2- القادم من الوفاء والأمل لا يسمح له بالدخول اتجاه نفق الوفاء والأمل إتجاه محور NA، ويتم إرشادهم لاتجاه محور الشهيد.

3- ‏القادم من طريق الواحة لا يسمح لهم بسلوك مطلع كوبري الواحة اتجاه محور NA ويتم الإرشاد اتجاه كوبري الواحة اتجاه مدينة نصر.

4- ‏القادم من طريق الواحة لا يسمح له بالدخول يمينا اتجاه الطريق الدائري المؤدي الى محور NA، ويتم الإرشاد اتجاه مطلع كوبري الواحة اتجاه زهراء ‏مدينة مصر.

واشارت الإدارة العامة لمرور القاهرة إلى أن التحويلات، ستتم أيضا بدءا من الساعة ١٠ صباحا وحتي ١ مساء، في الأماكن التالية:

1- القادم من القاهرة الجديدة اتجاه محور NA، ‏القادم من شارع التسعين الجنوبي؛ لا يسمح له بالصعود على كوبري التسعين اتجاه محور NA ويتم الإرشاد اتجاه المسطح اتجاه الدائري.

2- القادم من الطريق الدائري لا يسمح له بالدخول يمين اتجاه محور NA ويتم الإرشاد بمعرفة الادارة العامة للمرور اتجاه الطريق الدائري.

3- ‏القادم من الطريق الدائري من جهة المعادي لا يسمح له بالصعود مطلع كوبري التسعين اتجاه NA ويتم الإرشاد اتجاه الطريق الدائري بمعرفة الادارة العامة للمرور.

واشارت الادارة إلى مكان ومدة الاعمال، حيث ستبدأ من الساعة 6 صباحا وحتى 9 صباحا، اليوم في الاتجاه القادم محور NA اتجاه القاهرة الجديدة، ومن الساعة 10 صباحا حتى 1 مساء في الاتجاه القادم من القاهرة الجديدة اتجاه محور NA .

وأكدت أنها ستقوم بتعيين الخدمات المروريه اللازمه؛ لمواجهة اَي كثافات متوقعه لتيسير حركة المركبات بالمنطقة، على أن تضع الشركة المنفذة للمشروع، المساعدات الفنية والاقماع والاضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود اعمال.
loading...

ترشيحاتنا

شوقي غريب: ما فعله أجيري أمام تونس يؤكد نجاحي مع الأولمبي.. فيديو

سمير فرج: مصر ترفض تقسيم ليبيا والتدخل العسكري بها.. فيديو

ذعر بالعراق بعد سقوط جسم غريب في الكوت.. فيديو

شاهد.. لحظة اعتداء سفاح السويس على الفتيات في الشارع

شاهد.. لحظة الهجوم وإطلاق النار في ولاية شيكاغو

من 20 متر و40 تعويذة.. حكاية بردية كتاب الموتي في المتحف المصري.. صور

هولندا تطيح بفرنسا من التأهل لآمم أوروبا بعد التعادل مع ألمانيا.. فيديو وصور

وزير التعليم يعقب على شرح درس بطريقة حمو بيكا.. فيديو

هل إذا غضب الزوج من زوجته تلعنها الملائكة؟ أمين الفتوى يجيب

داكوتا جونسون عضو لجنة تحكيم مهرجان مراكش السينمائي

حلا شيحة تكشف عن طريقة إنقاص وزنها بدون ريجيم.. فيديو

حلا شيحة تكشف دور الراحلان نور الشريف وجميل راتب في حياتها الفنية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاهرة السينمائي الدولي يستقطب الأفلام العالمية.. 35 فيلما عالميا بأقسام المهرجان المختلفة.. روما ومانتا راى وحد وكتاب أخضر الأشهر.. صور

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

فيديو

وزير التعليم يعقب على شرح درس بطريقة حمو بيكا.. فيديو
سمير فرج: مصر ترفض تقسيم ليبيا والتدخل العسكري بها.. فيديو
سمير فرج: إسرائيل لا ترغب في امتلاك إيران للسلاح النووي
سمير فرج: أتوقع خوض سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية في ليبيا.. فيديو
طرح البرومو الرسمي لفيلم Aquaman

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟