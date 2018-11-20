ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بث مباشر

فرنسا تدعو سوريا إلى بناء نفسها سياسيا ومجتمعيا لاستعادة استقرارها

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 02:41 ص
بشار الأسد
بشار الأسد
طالب مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، نرانسو ديلاتير، ببذل الجهد؛ لإنعاش العملية السياسية الشاملة في سوريا، وتشكيل لجنة دستورية قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، داعيا سوريا إلى إعادة بناء نفسها سياسيا ومجتمعيا؛ لاستعادة استقرارها.

وأشار ديلاتير - في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي حول التطورات في سوريا، بثتها قناة "العربية الحدث" الإخبارية، مساء الاثنين- إلى أن تشكيل اللجنة الدستورية هي الأولوية الأساسية بالنسبة لهم.

ونوه إلى دعمهم لجهود المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا في تشكيل اللجنة الدستورية، معتبرا أن القرار الأممي 2254 حدد إطار العمل الشرعي الذى ينبغي أن نحترمه وهذه هى مصلحتنا جميعا، وهذا هو الطريق الوحيد نحو سلام دائم.

وقال المندوب الفرنسي ، إن هناك معايير واضحة يوافق عليها الجميع وهي "وقف إطلاق نار دائم..وحماية المدنيين..وتدمير كامل للترسانة الكيميائية السورية..وعملية دستورية وانتخابات حرة ومحايدة تحت إشراف الأمم المتحدة .. واعتماد تدابير الثقة الضرورية، ولاسيما بشأن مصير المحتجزين ..وتهيئة الظروف السياسية لعودة آمنة للاجئين والنازحين، منوها إلى أن هذه المعايير يجب أن تشكل بوصلة المجلس في الأشهر القادمة، وأن توفر المناخ الآمن والمحايد الذي يجعل الحل السياسي ذات مصداقية.
loading...

ترشيحاتنا

السعودية: الملك سلمان وولي العهد خط أحمر.. وتركيا لم تسلمنا أي أدلة حول قضية خاشقجي

وزارة الشباب والرياضة تكشف موقف عضوية محمد صلاح بمركز شباب نجريج

فشل زيارة وزير خارجية بريطانيا.. وإيران تهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي

بلطجية يعتدون على ضابط شرطة وزميلته بشكل وحشي.. فيديو

مدرب الوصل يوجه رسالة إلى جماهير الإمارات قبل مواجهة الأهلى

عدلي القيعي: أخشى على الأهلي من تسرع الجماهير في حسم الصفقات

فيديوجراف: أم تقيد طفلتها في السرير للجلوس مع صديقها.. فكانت الفاجعة

عاشت عاشقة وماتت مخلصة.. حكاية فرنسية أوصت بدفنها بجوار المقابر الفرعونية في الأقصر

متحدث البترول: التراكيب الجيولوجية بالبحر الأحمر تحمل الخير لمصر .. فيديو

الأهلي يكشف حقيقة حريق مقر مدينة نصر

لهذا السبب.. سعد الصغير ينهار من البكاء على الهواء ..فيديو

بوتين يجتمع بالقادة العسكريين للرد على واشنطن بشأن معاهدة الصواريخ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

فيديو

سمير فرج: أتوقع خوض سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية في ليبيا.. فيديو
طرح البرومو الرسمي لفيلم Aquaman
سمير فرج يكشف سبب بناء مصر علاقات قوية مع إريتريا.. فيديو
شاهد.. لحظة اعتداء سفاح السويس على الفتيات في الشارع
حلا شيحة ترد على منتقديها بسبب الحجاب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟