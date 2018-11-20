فرنسا تدعو سوريا إلى بناء نفسها سياسيا ومجتمعيا لاستعادة استقرارها

طالب مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، نرانسو ديلاتير، ببذل الجهد؛ لإنعاش العملية السياسية الشاملة في سوريا، وتشكيل لجنة دستورية قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، داعيا سوريا إلى إعادة بناء نفسها سياسيا ومجتمعيا؛ لاستعادة استقرارها.



وأشار ديلاتير - في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي حول التطورات في سوريا، بثتها قناة "العربية الحدث" الإخبارية، مساء الاثنين- إلى أن تشكيل اللجنة الدستورية هي الأولوية الأساسية بالنسبة لهم.



ونوه إلى دعمهم لجهود المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا في تشكيل اللجنة الدستورية، معتبرا أن القرار الأممي 2254 حدد إطار العمل الشرعي الذى ينبغي أن نحترمه وهذه هى مصلحتنا جميعا، وهذا هو الطريق الوحيد نحو سلام دائم.



وقال المندوب الفرنسي ، إن هناك معايير واضحة يوافق عليها الجميع وهي "وقف إطلاق نار دائم..وحماية المدنيين..وتدمير كامل للترسانة الكيميائية السورية..وعملية دستورية وانتخابات حرة ومحايدة تحت إشراف الأمم المتحدة .. واعتماد تدابير الثقة الضرورية، ولاسيما بشأن مصير المحتجزين ..وتهيئة الظروف السياسية لعودة آمنة للاجئين والنازحين، منوها إلى أن هذه المعايير يجب أن تشكل بوصلة المجلس في الأشهر القادمة، وأن توفر المناخ الآمن والمحايد الذي يجعل الحل السياسي ذات مصداقية.