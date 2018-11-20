سمير فرج: إسرائيل لا ترغب في امتلاك إيران للسلاح النووي

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن إيران محاطة بدول ضعيفة لن تهددها في يوم من الأيام، ومنها العراق المفكك، وبالتالي طلب إيران امتلاك السلاح النووي؛ دليل على امتلاكها نوايا هجومية وليست دفاعية، وإسرائيل لا ترغب في امتلاك إيران لهذا السلاح.



وأضاف " فرج" في حواره مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج " المصري أفندي " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، أن إيران في دائرة الأمن القومي البعيدة عن مصر ولكنها تهدد دول الخليج بشكل كبير، ومصر بشكل مباشر؛ بدعمها للحوثيين في اليمن، من خلال تواجد السفن الإيرانية عند باب المندب.



وتساءل: "أي حكم إسلامي يلغي القوات المسلحة وينشئ الحرس الثوري مثلما حدث في إيران؟"، متابعا: "وذلك لأن الجيش ولائه للوطن، ولكن الحرس الثوري يكون ولائه للمرشد وليس للدولة".



وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق النووي الإيراني؛ بسبب وجود أموال مجمدة بقيمة 120 مليار دولار حصلت عليها إيران بعد توقيع الاتفاق النووي، واستفادت من تلك الأموال في تحصين نفسها ودعم الإرهاب في المنطقة".



وأوضح ان إيران تعاني من مشكلة اقتصادية؛ بسبب عقوبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولأول مرة نرى مظاهرات داخل إيران تطالب بالتوقف عن دعم حركات الإرهاب؛ بسبب البطالة والفقر، وتوجيه أموال دعم الإرهاب للإيرانيين.