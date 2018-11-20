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منوعات

وفاة صانع القنبلة النووية للصين

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:21 ص
صدى البلد
كريم جمال
توفي اليوم صانع أول قنبلة نووية فى الصين، وهو واحد من أبرز علماء الفيزياء النووية في الصين عن عمر ناهز الـ100 عام.

وبحسب روسيا اليوم، تشينج كايجيا، هو أحد الآباء المؤسسين للبرنامج النووي الصيني برمته، وممن يعود لهم الفضل في نقل الصين إلى مصاف الدول النووية الحصينة حول العالم.

وتمكن أول عالم صيني عمليا من حل معضلات تطوير السلاح النووي؛ إذ استطاع تصميم نموذج نظري متكامل لآلية الانفجار الداخلي للقنبلة الذرية.

كما شارك تشينج كايجيا في دراسة وتطوير واختبار أول قنبلة نووية صينية عام 1964، على الصعيد النظري والتقني والعملياتي، بما في ذلك حساب معادلات الحرارة والضغط في مركز الانفجار النووي، دون اللجوء إلى الحاسوب الذي لم يكن موجودا آنذاك.

كرمته الحكومة الصينية بمنحه أعلى جائزة علمية في البلاد، عام 2014، كما منحته أرفع وسام عسكري عام 2017.
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