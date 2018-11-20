amazon تطلب موظفين لمهمة سرية

كشفت شركة "أمازون" الشهيرة فى مجال التسوق الإلكتروني، عن حملة توظيف كبيرة؛ من أجل مهمة سرية، قد تكون عن منتج جديد ثوري بمعنى الكلمة.



وبحسب "سكاى نيوز"؛ يتضح أن الشركة تبحث عن خبراء في الهندسة الميكانيكية والروبوتات، بالإضافة إلى مطوري البرمجيات، كما سيعمل الموظفون على "منتج جديد ومحبوب وأساسي للمستهلكين".



وتحاول إدارة الشركة إبقاء المشروع سريا، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات لم يتم إخبارهم إلى حدود الساعة بنوعية الوظيفة الذي سيشتغلون بها.



وذكرت "أمازون" عبر موقعها أنها تقدم أكثر من 100 فرصة عمل في كل من سياتل وكاليفورنيا؛ مما يشير إلى أنها تعمل على توسيع فضاء عملها.