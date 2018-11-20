ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

amazon تطلب موظفين لمهمة سرية

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 07:12 ص
صدى البلد
كريم جمال
كشفت شركة "أمازون" الشهيرة فى مجال التسوق الإلكتروني، عن حملة توظيف كبيرة؛ من أجل مهمة سرية، قد تكون عن منتج جديد ثوري بمعنى الكلمة.

وبحسب "سكاى نيوز"؛ يتضح أن الشركة تبحث عن خبراء في الهندسة الميكانيكية والروبوتات، بالإضافة إلى مطوري البرمجيات، كما سيعمل الموظفون على "منتج جديد ومحبوب وأساسي للمستهلكين".

وتحاول إدارة الشركة إبقاء المشروع سريا، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات لم يتم إخبارهم إلى حدود الساعة بنوعية الوظيفة الذي سيشتغلون بها.

وذكرت "أمازون" عبر موقعها أنها تقدم أكثر من 100 فرصة عمل في كل من سياتل وكاليفورنيا؛ مما يشير إلى أنها تعمل على توسيع فضاء عملها.
loading...

ترشيحاتنا

حلا شيحة: أنا طباخة شاطرة وأم لـ 4 أبناء.. فيديو

عصام عبد المنعم: كوبر أسوأ مدرب في تاريخ منتخب مصر.. فيديو

شاهد.. طالب بعمر الـ13 عاما يسحل مدرس رياضيات داخل المدرسة

في اليوم العالمي للطفل احرصي على 6 أشياء في تربية طفلك قبل العاشرة

طلعت يوسف يكشف حقيقة مفاوضات القطبين مع محمود وحيد.. فيديو

شوقي غريب: ما فعله أجيري أمام تونس يؤكد نجاحي مع الأولمبي.. فيديو

ضعى حبتين من هذا النبات على الشاي يوميا لينخفض وزنك بسرعة

تفاصيل كشف جديد تعلنه وزارة الآثار في الأقصر.. السبت

الإنتاج الحربي يكشف أسماء لاعبين يرغب الأهلي ضمهم في يناير

حلا شيحة تكشف دور الراحلان نور الشريف وجميل راتب في حياتها الفنية.. فيديو

سمير فرج: مصر ترفض تقسيم ليبيا والتدخل العسكري بها.. فيديو

محمد صلاح أحد صفقات ميسي في الميركاتو الشتوي لـ برشلونة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان أحلام في أحدث جلسة تصوير

القاهرة السينمائي الدولي يستقطب الأفلام العالمية.. 35 فيلما عالميا بأقسام المهرجان المختلفة.. روما ومانتا راى وحد وكتاب أخضر الأشهر.. صور

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

فيديو

وزير التعليم يعقب على شرح درس بطريقة حمو بيكا.. فيديو
سمير فرج: مصر ترفض تقسيم ليبيا والتدخل العسكري بها.. فيديو
سمير فرج: إسرائيل لا ترغب في امتلاك إيران للسلاح النووي
سمير فرج: أتوقع خوض سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية في ليبيا.. فيديو
طرح البرومو الرسمي لفيلم Aquaman

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟