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سمير فرج يكشف سبب بناء مصر علاقات قوية مع إريتريا.. فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 02:48 ص
سمير فرج
سمير فرج
هاني حسين
قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن مصر أغلقت مضيق باب المندب أمام الملاحة الإسرائيلية إبان حرب أكتوبر، بالتعاون مع دولة اليمن، ولكننا فقدنا اليمن الآن، وبالتالي نحن أمام تهديد حقيقي لقناة السويس والمنطقتين الاستثمارية والاقتصادية فيها.

وأضاف " فرج" في حواره مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج " المصري أفندي " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، قائلا:" جيبوتي المطلة على مضيق باب المندب بها 4 قواعد عسكرية أمريكية وفرنسية وصينية ويابانية.

وتابع:" مصر عملت على بناء علاقات قوية وجيدة مع إريتريا، المطلة على مضيق باب المندب؛ من خلال مجموعة من الاتفاقيات في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية، بالإضافة إلى إنشاء الأسطول البحري الجنوبي؛ لتأمين استثمارات ومصالح مصر في البحر الأحمر".
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