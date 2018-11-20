افتتاح مركز التطوير المهني بجامعة السادات

افتتح الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات، مركز التطوير المهني بالجامعة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.





وعقدت الجامعة الأمريكية، مؤتمر افتتاح المركز بقاعة الاحتفالات الكبرى بفندق الجامعة، وذلك بحضور اللواء سعيد محمد عباس محافظ المنوفية، الدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، دكتور ايهاب عبد الرحمن الرئيس الأكاديمى للجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ والسيدة ريبيكا لتوركا مديرة هيئة المعونة الأمريكية بالقاهرة والملحقين الثقافيين لبعض الدول العربية والأجنبية، الدكتور سامى المشد عضو مجلس الشعب عن مركز مدينة السادات، وبمشاركة كافة القيادات الجامعية بجامعة مدينة السادات " الأستاذ الدكتور حمدي عمارة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع.





وأعرب محافظ المنوفية خلال كلمته عن سعادته بالمشاركة في افتتاح مثل هذه المشروعات ؛ والتي تستهدف رفع القدرة التنافسية لطلاب الجامعة والخريجين، في مجالات التوظيف وفرص العمل بما يضمن ربط التعليم الجامعي بسوق العمل، ويحقق المعادلة الأهم في نجاح وعوائد المنظومة التعليمية، ويُعزز من فرص تطوير المنهج التعليمي ودعمه بالوسائل والأدوات التي تساهم بفاعلية في الارتقاء بها، ويعزز أيضًا من فرص التوظيف المتاحة أمام الشباب وتنوعها وإتساع نطاقها إلى ما هو خارج السوق المحلي، ويعزز من فرص العمالة المصرية وإكسابها السمعة الطيبة في مجال الكفاءة والتطور المهني .





ونوه الدكتور أحمد بيومى رئيس الجامعة بأن المركز يمثل دعمًا قويًا في مجال تأهيل الشباب الجامعي لسوق العمل من خلال أنشطة وبرامج تدريبية لتنمية مهارات طلاب الجامعة، بما يخدم جهود الجامعة المجتمعية في دعم مجالات إدارة الأعمال والتعليم المهني، وتعزيز فرص الشباب في الحصول على فرصة عمل مميزة،لافتا إلى أن خدمات المركز تغطي طلاب الجامعة كافة.





وأضاف أن المركز سوف يقوم بالتدريبات والإرشادات والقيام بأبحاث عن سوق العمل لزيادة قدرتهم على التنافس مما سيكون له تأثير إيجابي على قطاع إدارة الأعمال والصناعة وسيتولى المركز مهمة تمكين الطلاب من متابعة اختياراتهم الوظيفية وتسهيل انتقالهم من الجامعة إلى سوق العمل.