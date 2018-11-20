المناوي يكشف مخالفات انتخابات غرفة الشركات السياحية.. والقضاء يحدد جلستها الأحد

قال الدكتور خالد المناوي عضو الجمعية العمومية بغرفة الشركات السياحية والمرشح السابق على منصب رئيس الغرفة، إن العملية الانتخابية التي أجريت يوم الأربعاء 31 أكتوبر الماضي، شابها عوار.



وناشد المناوي، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بضرورة إلغاء تصويت المدراء المسئولين عن شركات السياحة؛ حتي ينصلح حال انتخابات الغرف السياحية .



وتابع عضو الجمعية العمومية بغرفة الشركات السياحية، خلال لقائه مع محرري الملف السياحي مساء الاثنين، أن اللائحة التي أجريت الانتخابات وفقا لها شابها عوار؛ وذلك لالغاء كلمة السياحة المستجلبة، وهنا يدفعنا الي سؤال كيف سمح لأعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة التقدم للانتخابات وهم في مناصبهم .



أوشار الي ضرورة ختم استمارات الانتخاب بـ"الشمع الاحمر" من وزارة السياحة حتي تفتح علي يد القضاء المشرف علي العملية الانتخابية الا انها ختمت في نفس يوم الانتخابات وهو ما يعد مخالفة صريحة .



وأكد المناوي أن هناك شركات ملغي ترخيصها أدلت بصوتها وهو مثبت بمحضر وهناك شركات أخري سددت رسوم الغرفة يوم 30 أكتوبر للحصول علي الكارنية وهو مايخالف القرارا رقم 520 الذي نص أن يكون أخر يوم لاصدار الكارنيهات يوم 29 أكتوبر .



وتسائل المرشح السابق: "كيف سمح المراقبون أن يروا أخطاء دون أن يعلنوا انسحابهم؟" قائلا :"لقد وقعوا في خطأ" .



وحول عملية الفرز أوضح أنه طبقا للقانون والدستور يجب أن يتم أمام المراقبين، يعقبه إعلان الأصوات الصحيحة والباطلة، ومن الضروري أن يوقعوا علي محاضر الفرز؛ وهو مالم يحدث بشكل كامل.



وكشف عن أن هناك مديرا فنيا بشركة سياحية يدعي "فرج .م" قام بالتصويت في انتخابات غرفة الشركات السياحية، متسائلا كيف اعتمدت الجهة الادارية "وزارة السياحة" ذلك، حيث يخالف المتعارف عليه، وهو ما يبطل الانتخابات .



ولفت إلى أنه تعامل مع الرسالة النصية التي خرجت من غرفة الشركات السياحية لاعضاء الجمعية العمومية لدعم قائمة بعينها؛ من خلال إبلاغ مباحث الاتصالات وأمين الغرفة؛ للتحقيق فيها.



وفيما يتعلق بـ"إعلان بطلان جزئي" بانتخابات غرفة الشركات السياحية؛ أبدي اعتراضه عليه، قائلا: "لا يوجد في اللائحة الانتخابية".



وأضاف ان القضاء سينظر يوم الاحد المقبل في القضية المرفوعة ضد الجهة الادارية بشأن انتخابات غرفة الشركات السياحية، مؤكدا أنه يؤمن بدور القضاء لإعطاء كل ذي حقا حقة، وكذلك احترامه لما يقره من أحكام.