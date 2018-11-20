75 صورة من احتفال المتحف المصري بمرور 116 عاما على افتتاحه

احتفل المتحف المصري بالتحرير، مساء الاثنين، بمرور 116 عاما على تأسيسه، وذلك وسط تغطية إعلامية عالمية ومحلية كبيرة.



وكانت كاميرا موقع صدي البلد حاضرة، حيث ننشر 75 صورة من الحفل، الذي حضره عدد كبير من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية والعربية والمستشارين الثقافيين ووكلاء ورؤساء اللجان وأعضاء مجلس النواب والمحافظون وكبار الشخصيات العامة.



حضر الاحتفالية 31 وزيرا، منهم 18 حاليين، ورئيس لجنة الاثار والثقافة والسياحة بالبرلمان أسامة هيكل، واكثر من ٥٠ سفيرا ومستشارا ثقافيا، ووكيل مجلس النواب، والنائبة سحر طلعت مصطفي.



وزير الأثار الدكتور خالد العناني ألقي كلمة، أكد فيها على قيمة المتحف الذي وصفه بالصرح العظيم،ولا تقتصر فقط على مايضمه من كنوز أثرية لا مثيل لها،ولكن ايضا للبعد التاريخي لهذا المبنى العريق، الذي يعد من أوائل المتاحف في العالم،والذي تم تصميمه وإنشائه منذ البداية ليكون متحفًا للآثار.



واشار إلى أن المتحف المصري لن يموت أو حتى يتأثر بإنشاء المتاحف الكبرى مثل المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة، والذي سينقل إليها عدد من القطع الأثرية بهدف إعادة اكتشاف الكنوز المعروضة بالمتحف المصري بالتحرير من خلال سيناريوهات عرض جديدة تبرز جمالها.



وأضاف:كما سنقوم بالعمل على إثراء المتحف بآثار رائعة من المكتشفات الحديثة والأخرى المستردة، واختيار مجموعات جديدة متميزة من بين عشرات الآلاف من القطع المحفوظة بالمخازن، ليستمر المتحف المصري درة تاج المتاحف العالمية.



وأوضح العناني أن المتحف المصري يظهر اليوم في حلته الجديد بأولى خطوات العرض المتحفي، بإعادة تقديم كنوز يويا وتويا في ثوب جديد، لتعرض كاملة لأول مرة منذ اكتشافها في مقبرتهما بوادي الملوك عام ١٩٠٥.



ويضم العرض الجديد 214 تحفة أثرية متنوعة وفريدة، منها قطعا كانت مخزنة تُعرض لأول مرة للجمهور، مثل مومياوتي يويا وتويا وبردية يويا الملونة، التي يبلغ طولها حوالي 20 مترا، وتم تجميعها بأيدي مرممي المتحف المصري.



وأضاف العناني أن العمل مازال مستمرا حتى الآن، لاستكمال اعمال تطويره من خلال التعاون مع متاحف تورين وبرلين واللوفر ولايدن والمتحف البريطاني، للوصول به الى المعايير المعتمدة من منظمة اليونسكو وذلك من خلال خطة عمل تستمر 7 سنوات.



وقال إن الوزارة قامت في الفترة الماضية بجهود حثيثة للترويج للمتحف ، فقد تم فتحه لأول مرة ليلا للجمهور يومي الخميس والأحد من كل أسبوع، كما اتُخذت خطوات عديدة لرفع كفاءته مثل تغيير الإضاءة، واعادة فتح منطقة البازارات بعد غلقها منذ عام ٢٠١١، وتركيب ٢٠٠ مروحة حائطية.



ولفت إلى أنه تم وضع لوحات إرشادية حديثة منذ أيام بالتعاون مع اليونسكو، وجار التنسيق حاليًا مع وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لإشهار جمعية أصدقاء المتحف المصري بالتحرير.