المؤتمر الدولي الرابع لتحليل أسباب الانهيارات للمواد الهندسية ينطلق بأسوان

افتتح اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة نائبًا عن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان فعاليات المؤتمر الدولى الرابع لتكنولوجيا اللحام وتحليل أسباب الإنهيارات للمواد الهندسية، والذى ينظمه مركز بحوث وتطوير الفلزات التابع لوزارة التعليم العالى في الفترة من 19 وحتى 22 نوفمبر الحالى، بحضور الدكتور محمد مجاهد مساعد وزير التعليم لشئون التعليم الفنى والدكتور طه مطر رئيس المؤتمر ورئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات والدكتور هيديتوشى فوجى ممثل جامعة أوساكا اليابانية وبمشاركة 130 عالما وخبيرا ومتخصصا من مختلف الجامعات والجهات والشركات الدولية والمصرية.



وأكد محافظ أسوان - خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه اللواء حازم عزت - أهمية هذا الملتقى العلمي ودوره في تحقيق الارتباط الوثيق بين العلم وسوق العمل لتحقيق التنمية المنشودة من خلال مشروعات عملاقة وقومية ترتكز على التقدم التكنولوجي ويتم تنفيذها بسواعد محلية لديهم الإمكانيات والطاقات الكامنة التى نحن فى أمس الحاجة لاستثمارها فى تحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات لأبناء الشعب العظيم.



وأوضح أن تنظيم هذا المؤتمر الحيوى يعكس أيضًا أهمية تعظيم الاستفادة من البحث العلمى ومحورية دور العلم، كما يعتبر فرصة سانحة لنقل الخبرات لشباب المهندسين لصقلهم بكل ما هو جديد.



وقدم شكره للمسئولين بمركز بحوث وتطوير الفلزات لحرصهم على عقد هذا المؤتمر الدولى على أرض عاصمة الشباب الإفريقى؛ مما يساهم بدوره فى تنشيط الحركة السياحية، وتحقيق المزيد من أوجه التعاون مع المحافظة بما يعود بالنفع على أهالى أسوان .