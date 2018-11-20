محافظ المنيا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

شهد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، الاحتفالية التي أقامتها مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك في مسجد العارف بالله سيدى أحمد الفولى.



بدأت الاحتفالية بتلاوة عدد من آيات الذكر الحكيم، أعقبها بعض المدائح النبوية في حب الرسول الكريم، كما قدم كلمة مديرية الأوقاف الشيخ البدرى السمان ركابي، وكيل مديرية الاوقاف، والذي أوضح خلالها فضائل الاقتداء بسنة الرسول الكريم- عليه الصلاة والسلام- والقيم الإنسانية والعبرة والقدوة الحسنة من عطر السيرة النبوية ومدى سماحة الرسول الكريم ومكارم الأخلاق.



وأشار إلى سماحة الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو للمحبة والسلام والإخاء بين مختلف الطوائف ونبذ الفرقة.

