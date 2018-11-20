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محافظات

محافظ أسوان يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:05 ص
اللواء أحمد إبراهيم
اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان
أ ش أ
شهد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف والذى نظمته المحافظة بأرض المعارض وسط جمع غفير من أهالى المحافظة أسوان وذلك بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان واللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب والقيادات الدينية والأمنية والتنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة

وخلال الإحتفال قدم اللواء أحمد إبراهيم التهنئة باسم أبناء المحافظة للقيادة السياسية والتنفيذية ، وأيضًا لأهالى أسوان بمناسبة حلول هذه الذكرى الجليلة، مؤكدا أن الإحتفال بميلاد سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- هو إحتفال بالعظمة الإنسانية فى أعلى مقاماتها وتجلياتها، فقد كان رسولنا الكريم عظيمًا فى مولده وحياته وعظيما فى سياسته وإدارته مما ساهم فى بلوغ رسالة الإصلاح والدعوة الإسلامية لأهدافها السامية والتى قامت على العلم والحوار العقلى والموضوعى والتقارب والتسامح والعفو وليس التصادم والتناحر والعنف بين الأفكار والثقافات والحضارات البشرية.

ولفت إلى حاجتنا الماسة اليوم للاقتداء بأخلاق نبينا الكريم وأن نهتدى بهديه ونسير على نهجه النبوى الشريف فى كافة المعاملات قبل العبادات ليكون ذلك بمثابة طوقًا للنجاة ومنارة تضيء لنا طريق التنمية لصناعة المستقبل المشرق وبناء حضارة عظيمة أساسها العمل الجاد والتماسك والمحبة بين أفراد المجتمع الواحد.

وأشار المحافظ إلى أنه بميلاد رسولنا الكريم إكتملت معه أسمى وأرقى مبادئ الإنسانية الحقيقية بسموها وعظمتها ولتبدأ معه رسالة الإصلاح والتنوير فى الفكر والحضارة والعلم والأخلاق الرفيعة ليكون نور الهدى وجامعة الأخلاق التى علمت البشرية كلها مبادئ الرحمة والتسامح والمحبة

من جانبه أوضح محمود قناوى وكيل وزارة الاوقاف بأن ميلاد رسولنا الكريم كان مصدر الخير والنماء للبشرية كلها بمختلف فئاتهم وأطيافهم حيث أختاره المولى عز وجل ليكون رحمة للعالمين وبعثه بدين ورساله عالمية تتسع للجميع وترثى مبادئ الحق والعدل والمحبة والتسامح فى كافة ربوع المعمورة

من جهته قدم القمص داود حليم التهنئة بإسم الكنيسة القبطية بأسوان لجميع الاخوة المسلمين بهذه المناسبة السعيدة ، مؤكدًا على أن الأعياد والمناسبات هى فرصة جيدة للإلتقاء وتجديد العهد والمودة والاخاء وزيادة المحبة والتقارب بين نسيج المجتمع الواحد.
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