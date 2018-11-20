شاهد.. عملات متنوعة تسجل تاريخ بناء خزان أسوان والسد العالي ..صور

رغم مرور عشرات السنين على بناء السد العالي، وخزان أسوان فإنهما يظلان دائمًا وأبدًا رمزًا للإرادة والعزيمة، وشهد تنفيذ أعمال هذه المشاريع التاريخية طباعة العديد من العملات الورقية والفضية والذهبية والنحاسية لتكون هذه العملات شاهده أيضًا على تاريخ إنجاز مشروع السد والخزان، وشاهد عيان على إنجاز المصريين فى تنفيذ أعظم مشروع هندسى فى القرن العشرين.





ونعرض عددٌ من الصور لعملات نادرة تم طباعتها خصيصًا بالتزامن مع ذكرى إنشاء السد العالى وخزان أسوان.



